Майже 85 млн пасажирів на рік: рейтинг найзавантаженіших аеропортів Європи
Міжнародна рада аеропортів (ACI World) оприлюднила новий рейтинг. Найбільш завантаженим став аеропорт розташований у країні, яка не входить до Євросоюзу.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.
Найзавантаженіші аеропорти Європи
Лондонський аеропорт "Хітроу" є найзавантаженішим аеропортом Європи. У 2025 році він обслужив 84,48 млн пасажирів.
Аеропорт Стамбула в Туреччині посів другу сходинку в рейтингу, обслуживши 84,43 млн пасажирів.
Третім за завантаженістю аеропортом Європи став паризький "Шарль де Голль" з 72 мільйонами пасажирів, що на 2,5 % більше, ніж у 2024 році, але на 5,4 % менше, ніж у 2019 році.
Четверте місце посів аеропорт "Схіпхол" в Амстердамі з 68,77 мільйонами пасажирів, а закрив п’ятірку лідерів аеропорт Мадрид-Барахас. Він за рік обслужив 68,11 мільйони пасажирів.
10 найзавантаженіших аеропортів Європи у 2025 році:
- аеропорт Лондон-Хітроу, Велика Британія, 79 874 784 пасажирів:
- аеропорт Амстердам-Схіпхол, Нідерланди: 68 767 548 пасажирів:
- аеропорт Стамбул, Туреччина: 66 608 849 пасажирів:
- аеропорт Париж-Шарль де Голль, Франція: 66 135 938 пасажирів:
- аеропорт Франкфурта, Німеччина: 57 528 528 пасажирів:
- аеропорт Мадрид-Барахас, Іспанія: 51 394 869 пасажирів:
- аеропорт Барселона-Ель-Прат, Іспанія: 43 256 689 пасажирів:
- аеропорт Рим-Ф'юмічіно, Італія: 40 606 167 пасажирів:
- аеропорт Лондон-Гатвік, Велика Британія: 39 812 458 пасажирів:
- аеропорт Мюнхен, Німеччина: 37 274 455 пасажирів.
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