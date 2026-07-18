Майже 85 млн пасажирів на рік: рейтинг найзавантаженіших аеропортів Європи

Завантажений аеропорт. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Міжнародна рада аеропортів (ACI World) оприлюднила новий рейтинг. Найбільш завантаженим став аеропорт розташований у країні, яка не входить до Євросоюзу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Найзавантаженіші аеропорти Європи

Лондонський аеропорт "Хітроу" є найзавантаженішим аеропортом Європи. У 2025 році він обслужив 84,48 млн пасажирів.

Аеропорт Стамбула в Туреччині посів другу сходинку в рейтингу, обслуживши 84,43 млн пасажирів.

Третім за завантаженістю аеропортом Європи став паризький "Шарль де Голль" з 72 мільйонами пасажирів, що на 2,5 % більше, ніж у 2024 році, але на 5,4 % менше, ніж у 2019 році.

Четверте місце посів аеропорт "Схіпхол" в Амстердамі з 68,77 мільйонами пасажирів, а закрив п’ятірку лідерів аеропорт Мадрид-Барахас. Він за рік обслужив 68,11 мільйони пасажирів.

10 найзавантаженіших аеропортів Європи у 2025 році:

аеропорт Лондон-Хітроу, Велика Британія, 79 874 784 пасажирів: аеропорт Амстердам-Схіпхол, Нідерланди: 68 767 548 пасажирів: аеропорт Стамбул, Туреччина: 66 608 849 пасажирів: аеропорт Париж-Шарль де Голль, Франція: 66 135 938 пасажирів: аеропорт Франкфурта, Німеччина: 57 528 528 пасажирів: аеропорт Мадрид-Барахас, Іспанія: 51 394 869 пасажирів: аеропорт Барселона-Ель-Прат, Іспанія: 43 256 689 пасажирів: аеропорт Рим-Ф'юмічіно, Італія: 40 606 167 пасажирів: аеропорт Лондон-Гатвік, Велика Британія: 39 812 458 пасажирів: аеропорт Мюнхен, Німеччина: 37 274 455 пасажирів.

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