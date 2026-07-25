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Головна Економіка Поїздка Leo Express анонсував новий економклас зі спальними місцями: розклад та маршрут

Leo Express анонсував новий економклас зі спальними місцями: розклад та маршрут

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 19:38
Leo Express запускає новий рейс: розклад та ціни на квитки
Пасажири їдуть у потязі Leo Express. Фото: leoexpress.com. Колаж: Новини.LIVE

Чеська приватна залізнична компанія Leo Express вже незабаром запустить рейс без пересадок Франкфурт — Прага — Перемишль. Вартість проїзду складатиме від 37,9 євро, включаючи сніданок. 

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Leo Express запускає прямий рейс з Перемишля до Німеччини

Leo Express запустив маршрут, який з’єднав  Німеччину, Чехію та Польщу 25 червня, проте на польській ділянці маршруту пасажирів тимчасово перевозили автобусами.

Така необхідність виникла у зв’язку з проведенням тесту на економічну доцільність — процедури, в ході якої органи влади аналізують, чи може новий комерційний маршрут вплинути на діючі договори про надання послуг громадського транспорту.

Наразі усі процедурі завершені і з 31 липня поїзди Leo Express курсуватимуть прямим маршрутом, без необхідності пересадки пасажирів на автобуси.

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Наприкінці липня компанія Leo Express запровадить клас "Economy Sleeper" із спальними місцями у вагонах на всьому маршруті Франкфурт — Прага — Перемишль. Купе будуть обладнані кондиціонером, Wi-Fi та розетками.

Ціни на квитки стартують від 37,9 євро, у цю вартість входить сніданок.

До Німеччини поїзд відправляється з Перемишля о 12:04, прибуватиме до Праги о 22:32 та до Франкфурта о 7:22 наступного ранку. Назад рейс відправлятиметься з Франкфурта 15:03, та прибуватиме до Праги о 1:17, а до Перемишля — о 11:25.

Раніше Новини.LIVE розповів, що Leo Express розпродає квитки на потяг. Пасажири можуть мандрувати між популярними містами Польщі всього за 8 злотих. Для порівняння, квитки на рейси PKP Intercity в середньому вартують 68 злотих.

Також Новини.LIVE писали, що в Німеччині ввели нові обмеження. Пасажирам суворо забороняється вживати алкоголь на вокзалах. Порушників правил будуть негайно виводити з території вокзалу.

подорож Європа поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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