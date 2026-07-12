Квитки по 8 злотих: Leo Express порадував пасажирів новими знижками

Потяг Leo Express. Фото: Leo Express. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Чеська приватна залізнична компанія Leo Express запустила нову приємну акцію для пасажирів. Мандрівники можуть придбати квитки на потяг з Варшави до Кракова буквально "за копійки". Це доволі популярні польські міста, в яких розташовано багато цікавих пам’яток.

Про це йдеться на офіційному сайті Leo Express, передає Новини.LIVE.

Знижки Leo Express

Дешеві квитки були доступні, коли чеська компанія тільки починала свою діяльність на польському ринку, але з часом зникли з пропозиції. Тепер акція повертається з розмахом.

Ціни на квитки з Варшави до Кракова коштують від 8 злотих. Однак їх потрібно бронювати заздалегідь. Найближча доступна дата зі знижкою це 24 серпня.

Потяг відправляється з Варшави щодня о 22:46, а прибуває до Кракова об 01:42. Назад потяг повертається о 15:36 та прибуває до польської столиці о 18:54.

Квитки Leo Express. Фото: скриншот

Перевізник розповів, що Краків має велику перевагу для туристів, тут у центрі розташовані усі найважливіші пам’ятки і їх можна всі обійти пішки.

"Вас зачарує Головна площа, яка є найбільшою середньовічною міською площею у світі. Тут також розташований найгарніший костел у Польщі — костел Святої Марії з двома вежами різної висоти — з якої щогодини лунає маріанський геналь на трубі", — йдеться в повідомленні.

Нині чеський перевізник пропонує найдоступніші поїздки в Польщі. Для порівняння, квитки на рейси PKP Intercity в середньому коштують 68 злотих.

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