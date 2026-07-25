Яка станція метро Києва мала бути під землею, але все пішло не за планом

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Щодня київський метрополітен доставляє у справах тисячі гостей та мешканців столиці. Проте мало хто здогадується, якими титанічними зусиллями давалися метробудівцям роботи. Зокрема, через проблемні умови одна зі станції була побудована над землею.

Про це розповідає "ТиКиїв" в TikTok, передає Новини.LIVE.

Чим унікальна станція метро "Дарниця" в Києві

Станцію "Дарниця" відкрили у 1965 році. Цікаво, що планували відкривати зовсім на іншому місці. Перший проєкт столичної підземки передбачав, що станція буде глибокою, під житловими кварталами. Проте згодом виявилося, що ґрунти на цій ділянці дуже проблемні, тому інженери вирішили зробити станцію наземною.

Саме через цю причину "Дарниця" виглядає не як типове метро, а як щось схоже між вокзалом і платформою електрички.

Станція отримала таку назву через близьке розташування до легендарного Дарницького вокзалу, який є одним з найбільших залізничних вузлів України.

Метро фактично будували так, щоб людям було зручно пересідати на потягу. Саме тому район Дарниця і метро "Дарниця" тісно пов'язані історично.

Також "Дарниця" — це єдина станція в Києві, яку підтоплювало. У 70-х-80-х роках під час сильних дощів станцію кілька разів реально заливало водою, бо вона наземна та не так захищена, як підземні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що пасажири в Києві скаржаться на дивні списання коштів у підземці. Зокрема, стягується замість 30 — 38 гривень. Частина користувачів припустила, що 8 гривень було знято за одну з минулих поїздок та порекомендували звернутися до працівників метрополітену.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні готують масштабні зміни у сфері пільгового проїзду. Передбачається запровадження електронного квитка для осіб, які мають право на пільги, а транспортним перевізникам планують відшкодовувати витрати за перевезення таких пасажирів.