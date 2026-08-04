Як працює метро Харкова у серпні 2026 року: графік та інтервали

Метро в Харкові. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Однією з головних транспортних артерій Харкова залишається метрополітен. Його потяги без вихідних доставляють тисячі пасажирів у справах, а також захищають під час обстрілів Росії. У серпні 2026 року метро працюватиме за звичайним та стабільним графіком.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківський метрополітен.

Як працює метро Харкова у травні 2026 року

У метро Харкова 30 станції, які розташовані на трьох лініях метро (синя, червона та зелена) й з'єднують різні райони міста. На кожній гілці є пересадкові вузли — "Майдан Конституції" та "Університет".

У серпні 2026 року харківська підземка відкриває свої для пасажирів щодня із з 5:30 до 21:30. З понеділка по п'ятницю потяги курсують кожні 10 хвилин, після 20:00 час очікування зростає до 15-25 хвилин.

У суботу, неділю та святкові дні інтервал складає 20 хвилин, у вечірній час — 25 хвилин.

Під час комендантської години метро в Харкові відкриває свої двері під час повітряної тривоги. Проте варто пам'ятати, що пасажирам треба обов'язково мати при собі документ, що посвідчує особу.

З 2022 року проїзд у харківському метро є безкоштовний. Так, у серпні 2026 року вхід для містян та гостей міста залишається вільним.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Харкові розташована найглибша станція метрополітену. Її глибина складає 35 метрів. Ескалатор на станції нараховує 365 сходів.

Також Новини.LIVE писали, де в Європі доведеться найбільше викласти за проїзний. Зокрема, разові квитки на міський транспорт в Берліні вартують 4 євро, а проїзний близько 114 євро. Найдорожче за поїздки доведеться сплатити у найстарішій підземці світу — 235 євро.