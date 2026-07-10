До 2400 євро: Etihad Rail запровадив захмарні штрафи

Поїздки Etihad Rail. Фото: Etihad Rail, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Залізничний перевізник "Etihad Rail" ухвалив нові правила для пасажирів в Об’єднаних Арабських Еміратах. Розміри штрафів за порушення правил в потягах складають від 24 до 2 400 євро.

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Нові штрафи Etihad Rail

Зміни були введені на тлі запуску пасажирських перевезень на маршруті Абу-Дабі — Фуджейра, який викликає великий суспільний інтерес. За даними місцевих ЗМІ, напередодні першого рейсу 30 червня було продано понад 10 000 квитків.

За найпоширеніші порушення штраф становить 200 дирхамів (приблизно 48 євро). До них належать викидання сміття в заборонених місцях, ноги на сидіннях, проїзд без дійсного квитка, використання пільгового квитка без дозволу, зайняття зарезервованого місця без дозволу або проїзд у класі, вищому за той, що вказаний у квитку.

Пасажири, які відмовляються залишити платформу на станції прибуття, не виконують вказівки персоналу Etihad Rail або перевозять заборонені предмети, також будуть вимушені заплатити 200 дирхамів (приблизно 48 євро).

За куріння (навіть електронних сигарет) у поїздах та на вокзалах, а також порушення громадського порядку доведеться викласти 500 дирхамів (приблизно 119 євро).

На таку ж суму карають за дії, що спричиняють затримки поїздів, спроби сісти або вийти з поїзда під час руху, зберігання або незаконний обіг контрольованих речовин, а також зйомку без письмового дозволу компанії Etihad Rail.

За блокування або перешкоджання роботі дверей поїзда, відкривання або спроба відкриття дверей під час руху поїзда або на станції, безпідставне ввімкнення засобів безпеки доведеться сплатити найбільший штраф у розмірі 5 000 дирхамів (приблизно 1 190 євро).

В компанії також попередили, що в тому випадку, якщо пасажир порушує правила, йому мають право відмовити у перевезенні, перервати подорож, або відмовити у доступі до послуг. Про порушення буде також передано інформацію до правоохоронних органів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні змінилися умови користування громадським транспортом. Деякі категорії пасажирів втратили право на пільговий проїзд. Водночас їм доступні проїзні зі знижкою.

Також Новини.LIVE писали, що з 1 липня до 31 серпня київські школярі вже не матимуть пільг на проїзд у громадському транспорті. Безплатним він залишається лише під час навчального року — з 1 вересня до 30 червня.