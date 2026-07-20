Діє лише добу: Wizz Air запустив швидку акцію для пасажирів

Wizz Air анонсував нові знижки. Фото: Pexels, Flughafen Wien. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Популярний угорський лоукостер Wizz Air відкрив новий швидкий розпродаж. Нова блискавична акція, дасть можливість суттєво заощадити на польотах. Мандрівника доступні напрямки до багатьох міст Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Новий розпродаж Wizz Air

Пасажири можуть скористатися також чудовою можливістю лише один день, до кінця доби 20 липня.

Акція поширюється на рейси у період з 1 серпня до 10 грудня 2026 року. Пропозиція діє лише на квитки в один бік.

Акційні пропозиції з вильотом із найближчих до України аеропортів (ціна в один бік):

Варшава (WAW) – Болонья (Італія) від 21 євро;

Варшава (WMI) – Берген (Норвегія) від 18 євро;

Краків – Рим (Італія) від 15 євро;

Кишинів – Венеція (Італія)від 21 євро;

Будапешт – Берлін (Німеччина) від 26 євро;

Бухарест – Піза (Італія) від 19 євро.

У вартість акційного квитка входить лише ручна поклажа (сумка, рюкзак чи валіза) розмірами до 40 x 30 x 20 см та вагою до 10 кілограмів. Ваші речі мають вміщатися під переднім сидінням в літаку. Крім того, у акційну вартість квитків також не включено адміністративний збір.

Раніше Новини.LIVE розповіли, як обрати найкращі місця в літаках Wizz Air. Вони мають додатковий простір для ніг і там менше відчувається турбулентність. Це справжній порятунок для тих, кого захитує у повітрі.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.