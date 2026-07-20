Розпродаж Wizz Air 20 липня: які рейси доступні та ціни на квитки

Wizz Air анонсував нові знижки. Фото: Pexels, Flughafen Wien. Колаж: Новини.LIVE

Популярний угорський лоукостер Wizz Air відкрив новий швидкий розпродаж. Нова блискавична акція, дасть можливість суттєво заощадити на польотах. Мандрівника доступні напрямки до багатьох міст Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Новий розпродаж Wizz Air

Пасажири можуть скористатися також чудовою можливістю лише один день, до кінця доби 20 липня.

Акція поширюється на рейси у період з 1 серпня до 10 грудня 2026 року. Пропозиція діє лише на квитки в один бік.

Акційні пропозиції з вильотом із найближчих до України аеропортів (ціна в один бік):

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Варшава (WAW) – Болонья (Італія) від 21 євро;

Варшава (WMI) – Берген (Норвегія) від 18 євро;

Краків – Рим (Італія) від 15 євро;

Кишинів – Венеція (Італія)від 21 євро;

Будапешт – Берлін (Німеччина) від 26 євро;

Бухарест – Піза (Італія) від 19 євро.

У вартість акційного квитка входить лише ручна поклажа (сумка, рюкзак чи валіза) розмірами до 40 x 30 x 20 см та вагою до 10 кілограмів. Ваші речі мають вміщатися під переднім сидінням в літаку. Крім того, у акційну вартість квитків також не включено адміністративний збір.

Раніше Новини.LIVE розповіли, як обрати найкращі місця в літаках Wizz Air. Вони мають додатковий простір для ніг і там менше відчувається турбулентність. Це справжній порятунок для тих, кого захитує у повітрі.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.