Дефіцит квитків: в УЗ пояснили, чому не можуть запустити більше потягів

Дефіцит квитків Укрзалізниці. Фото: УЗ, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Українці масово скаржаться на те, що не можуть придбати квитки на потяги Укрзалізниці в розпал літнього сезону. Мандрівники годинами намагаються "урвати" місця, проте їх спроби часто залишаються марними.

Представники Укрзалізниці в соцмережі Threads пояснили, чому нині не можна усунути дефіцит місць, передає Новини.LIVE.

Брак квитків Укрзалізниці

Одна з пасажирок поскаржилася на брак квитків та поцікавилась у перевізника, чи можна якось вирішити цю проблему. Зокрема, мандрівниця запропонувала звернутися по допомогу до міжнародних партнерів України.

"До кого має звернутися Укрзалізниця, щоб отримати більше вагонів? Якщо їх мало, а їх мало - треба щось вирішувати. Чому ми не можемо, наприклад, звернутися до Європейських партнерів і попросити про допомогу в будь-якому вигляді", — запитала вона.

В Укрзалізниці пояснили, що рухомий склад країн ЄС (за винятком країн-залізниць Балтії) є інший в конфігурації у плані технічної сумісності, ширини колії, сертифікації та багатьох інших факторів.

"Якби питання вирішувалося одним листом чи одним проханням, воно давно було б вирішене, але воно не буде позитивно вирішене", — додав перевізник.

Як "урвати" квитки УЗ в розпал сезону

Пасажири можуть користатися автовикупом — система самостійно "спіймає" вільні місця та придбає квитки.

Система автоматично викупить квитки, які здають інші пасажири, а також невикуплені проїзні документи, попередньо зарезервовані для осіб пільгових категорій (осіб з інвалідністю та їх супроводжуючих, військовослужбовців та ін.), які відповідно до чинного законодавства мають право на позачергове оформлення проїзних документів.

Щоб скористатися такою можливістю, пасажир має авторизуватися в додатку через "Дія.Підпис" та внести свої дані, обрати потрібний напрямок та одразу оплатити квиток.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що можуть оштрафувати у потязі Укрзалізниці. Навіть якщо квиток коштує 200 гривень, порушника доведеться заплатити навіть 2 000 гривень. Зокрема, карається навмисне псування майна залізниці.

Також Новини.LIVE писали, як пасажирам Укрзалізниці потрібно діяти під час евакуації. Зокрема, потрібно бути уважним та слухати вказівки залізничників та провідників. Якщо почуєте вибухи поблизу, ляжте на землю обличчям вниз, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами.