Чому не можна переночувати в тривогу у вагонах метро: що кажуть в КМДА
Одним з найбільш безпечних укриттів у Києві є метрополітен. Через посилення ударів все більше людей намагається заховатися від небезпеки у стінах підземки. Користувачі мережі пропонували у нічний час залишати потяги на платформах, щоб кияни та гості міста могли в них заночувати.
В КМДА пояснили, чому це не можливо, передає Новини.LIVE.
Чому підземка Києва ніколи не зупиняє роботу
Вночі метро Києва не зупиняється, там проводяться роботи, без яких неможливо б було забезпечити перевезення пасажирів.
"Метрополітен працює цілодобово. Вдень він забезпечує перевезення пасажирів. А вночі з контактної рейки знімають напругу 825 В, і до роботи стають майже 700 фахівців", — йдеться в повідомленні.
Зокрема, саме в нічний час робітники підземки:
- ремонтують і замінюють рейки, шпали та стрілочні переводи;
- проводять роботи з утримання тунельних споруд;
- виконують дефектоскопію рейок – за одну зміну перевіряють близько 3 км колії;
- обслуговують системи сигналізації, зв’язку та безпеки, розташовані в тунелях;
- ремонтують і замінюють обладнання систем електропостачання та інших інженерних мереж.
В КМДА пояснили, що саме у нічні години тунелями рухається спеціальний технологічний транспорт. Він доставляє матеріали, обладнання та інструменти до місць, де проводяться відповідні роботи.
Якщо є потяги залишати на станціях — вони будуть заважати ремонтним роботам і руху спецтехніки.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні готують масштабні зміни у сфері пільгового проїзду. Передбачається запровадження електронного квитка для осіб, які мають право на пільги, а транспортним перевізникам планують відшкодовувати витрати за перевезення таких пасажирів.
Також Новини.LIVE писали, що з 15 липня в Києві зросте вартість проїзду в громадському транспорті. Проте в пасажирів є можливість зекономити. Зокрема, можна заздалегідь придбати поїздки.
Читайте Новини.live!