Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Поїздка Чому не можна переночувати в тривогу у вагонах метро: що кажуть в КМДА

Чому не можна переночувати в тривогу у вагонах метро: що кажуть в КМДА

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 14:33
Метро Києва: чому на вночі потяги не залишають на станціях
Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Одним з найбільш безпечних укриттів у Києві є метрополітен. Через посилення ударів все більше людей намагається заховатися від небезпеки у стінах підземки. Користувачі мережі пропонували у нічний час залишати потяги на платформах, щоб кияни та гості міста могли в них заночувати.

В КМДА пояснили, чому це не можливо, передає Новини.LIVE.

Чому підземка Києва ніколи не зупиняє роботу

Вночі метро Києва не зупиняється, там проводяться роботи, без яких неможливо б було забезпечити перевезення пасажирів.

"Метрополітен працює цілодобово. Вдень він забезпечує перевезення пасажирів. А вночі з контактної рейки знімають напругу 825 В, і до роботи стають майже 700 фахівців", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, саме в нічний час робітники підземки:

Читайте також:
  • ремонтують і замінюють рейки, шпали та стрілочні переводи;
  • проводять роботи з утримання тунельних споруд;
  • виконують дефектоскопію рейок – за одну зміну перевіряють близько 3 км колії;
  • обслуговують системи сигналізації, зв’язку та безпеки, розташовані в тунелях;
  • ремонтують і замінюють обладнання систем електропостачання та інших інженерних мереж.

В КМДА пояснили, що саме у нічні години тунелями рухається спеціальний технологічний транспорт. Він доставляє матеріали, обладнання та інструменти до місць, де проводяться відповідні роботи.

Якщо є потяги залишати на станціях — вони будуть заважати ремонтним роботам і руху спецтехніки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні готують масштабні зміни у сфері пільгового проїзду. Передбачається запровадження електронного квитка для осіб, які мають право на пільги, а транспортним перевізникам планують відшкодовувати витрати за перевезення таких пасажирів.

Також Новини.LIVE писали, що з 15 липня в Києві зросте вартість проїзду в громадському транспорті. Проте в пасажирів є можливість зекономити. Зокрема, можна заздалегідь придбати поїздки.

Київ метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації