Метро Києва: чому на вночі потяги не залишають на станціях

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Одним з найбільш безпечних укриттів у Києві є метрополітен. Через посилення ударів все більше людей намагається заховатися від небезпеки у стінах підземки. Користувачі мережі пропонували у нічний час залишати потяги на платформах, щоб кияни та гості міста могли в них заночувати.

В КМДА пояснили, чому це не можливо, передає Новини.LIVE.

Чому підземка Києва ніколи не зупиняє роботу

Вночі метро Києва не зупиняється, там проводяться роботи, без яких неможливо б було забезпечити перевезення пасажирів.

"Метрополітен працює цілодобово. Вдень він забезпечує перевезення пасажирів. А вночі з контактної рейки знімають напругу 825 В, і до роботи стають майже 700 фахівців", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, саме в нічний час робітники підземки:

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ремонтують і замінюють рейки, шпали та стрілочні переводи;

проводять роботи з утримання тунельних споруд;

виконують дефектоскопію рейок – за одну зміну перевіряють близько 3 км колії;

обслуговують системи сигналізації, зв’язку та безпеки, розташовані в тунелях;

ремонтують і замінюють обладнання систем електропостачання та інших інженерних мереж.

В КМДА пояснили, що саме у нічні години тунелями рухається спеціальний технологічний транспорт. Він доставляє матеріали, обладнання та інструменти до місць, де проводяться відповідні роботи.

Якщо є потяги залишати на станціях — вони будуть заважати ремонтним роботам і руху спецтехніки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні готують масштабні зміни у сфері пільгового проїзду. Передбачається запровадження електронного квитка для осіб, які мають право на пільги, а транспортним перевізникам планують відшкодовувати витрати за перевезення таких пасажирів.

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