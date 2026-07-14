Черги на кордоні з Польщею: поїздку на якому транспорті варто обрати

Перевірки на кордоні України. Фото: ДПСУ. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

В літній сезон черги на кордоні суттєво зростають — тисячі українців прагнуть відпочити чи відвідати рідних у Європі та за її межами. Проте те, скільки вам доведеться стояти в черзі залежить не лише від дня тижня й часу, а виду транспорту.

Про це пише in Poland, передає Новини.LIVE.

Автомобіль

На легковому авто перевірка проходить швидше, адже прикордонники оглядають кілька пасажирів. Проте варто врахувати, що в черзі у деякі дні тижня та час може бути багато автівок, особливо на популярних пунктах пропуску, зокрема, Краківець — Корчова, Шегині — Медика чи Рава-Руська — Хребенне. Втім громадяни на авто мають більшу перевагу, адже можуть обрати менш завантажений кордон.

Автобус

Для автобусів на кордоні передбачені спеціальні процедури та окремі смуги, проте перетин може затягнутись в рази через більшу кількість пасажирів. Час очікування також може зрости через додаткові перевірки мандрівників.

Мікроавтобуси

Мікроавтобуси перевозять меншу кількість пасажирів, проте проходять кордон за загальними правилами.

Як уникнути черг на кордоні

Пасажиропотік важко спрогнозувати, і найкращим варіантом уникнути величезних черг є слідкувати за онлайн за ситуацією на кордоні. Відповідна інформація оновлюється кожні 3 години.

Найкраще планувати перетин у будні дні та нічний час, у п'ятницю, вихідні та вдень кількість транспорту суттєво зростає.

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