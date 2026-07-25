Без переплат: яку сумку можна брати в літак LOT безкоштовно

Ручна поклажа LOT. Фото: lot.com, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Польська авіакомпанія LOT є доволі популярною серед мандрівників. Її рейсами можна дістатися не лише до міст Європи та США, а й країн Азії. Проте у авіаперевізника доволі суворо політика щодо багажу, і попри акції та розпродажі, вам доведеться переплачувати за важку та велику валізу чи сумку.

Актуальні правила розміщені на офіційному сайті авіаперевізника LOT, передає Новини.LIVE.

Ручна поклажа LOT

Незалежно від класу пасажир LOT без доплат може взяти з собою одну одиницю ручної поклажі вагою до 8 кг. Її розміри не повинні перевищувати 55 × 40 × 23 см (висота × ширина × глибина). Розміри можуть відрізнятися, за умови, що їхня сумарна довжина не перевищує 118 см.

Мандрівника також дозволяється взяти з собою один особистий предмет вагою до 2 кг, який має поміститися під переднім сидінням. Це може бути сумочка, сумка для ноутбука, косметичка або парасолька.

Якщо сумка чи валіза не поміститься у рамках LOT в аеропорту — пасажиру доведеться доплачувати та віддавати свої речі у багажне відділення. Сума варіюється залежно від дня тижня вильоту та маршруту.

Окрім того, у разі великої кількості пасажирів в салоні літака, вас можуть попросити здати ручну поклажу в багажний відсік без додаткової оплати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

Також Новини.LIVE писали, що міжнародна рада аеропортів (ACI World) оприлюднила рейтинг найзавантаженіших аеропортів Європи. Він обслужив за 2025 років 84,48 млн пасажирів. Список очолила країна, яка не входить до Євросоюзу.