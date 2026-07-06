Продаж успадкованої квартири: без якого документа не вдасться завершити угоду

Який документ потрібно мати, щоб продати успадковану нерухомість. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Самого факту отримання квартири чи будинку у спадок недостатньо, щоб одразу продати або подарувати нерухомість. Для цього потрібно оформити свідоцтво про право на спадщину. Саме цей документ підтверджує, що людина стала законним власником майна.

Про те, без якого документа українці не зможуть продати чи дарувати успадковану квартиру у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Без якого документа не можна розпоряджатись успадкованою квартирою чи будинком

Свідоцтво про право на спадщину видає нотаріус після завершення оформлення спадкових прав. У деяких населених пунктах такі повноваження також мають уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування. Воно потрібне всім, хто успадкував:

будинок;

квартиру;

земельну ділянку;

гараж чи іншу нерухомість.

Поки свідоцтва немає, спадкоємець не може повноцінно розпоряджатися майном. Зокрема, він не має права продати, подарувати, обміняти житло, передати його в іпотеку або укладати інші угоди.

Після отримання свідоцтва потрібно ще зареєструвати право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Лише після цього людина офіційно стає власником нерухомості.

Коли видається свідоцтво про право на спадщину

Отримати свідоцтво можна після закінчення шести місяців із дня відкриття спадщини. Якщо спадкоємців кілька, кожен отримує окремий документ із зазначенням своєї частки.

Перед видачею свідоцтва нотаріус також перевіряє, чи немає щодо нерухомості обмежень. Це може бути арешт, іпотека або заборона на відчуження.

Якщо майно перебуває під арештом, оформлення документів призупиняється до його скасування. А якщо житло в іпотеці чи діє інша заборона: продати його можна лише за згодою кредитора або іншої уповноваженої особи.

Також Стаття 73 закону України "Про нотаріат" передбачає випадки, коли продаж нерухомості заборонений:

якщо це потрібно для захисту житлових прав дитини;

якщо майно успадкували родичі людини, яку суд визнав померлою (у такому разі продаж заборонений протягом п'яти років);

якщо житло придбали за житловий сертифікат, отриманий як компенсацію за зруйноване через війну майно.

Іноді оформлення спадщини відкладають. Наприклад, якщо після смерті спадкодавця очікується народження його дитини, процедуру призупиняють до її народження.

Раніше Новини.LIVE писали, що чимало українців досі думають, що під час воєнного стану термін для оформлення спадщини автоматично продовжується. Насправді це не так. Через таку помилку можна залишитися без права на квартиру, будинок, землю чи інше майно.

Також Новини.LIVE розповідали, що інколи буває так, що людина, яка мала успадкувати майно, помирає раніше, ніж відкривається спадщина. Тоді її частка не зникає — у таких випадках діє правило спадкування за правом представлення.