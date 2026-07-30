ПриватБанк планує позбутися трьох великих об’єктів: що саме виставить на продаж

Готель у Буковелі, будівля ПриватБанку, стадіон у Дніпрі. Фото: Новини.LIVE, Google Maps, ПриватБанк. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

ПриватБанк планує до кінця 2026 року позбутися майна, отриманого в рахунок погашення проблемних кредитів. На відкриті аукціони виставлять три великі об’єкти, зокрема стадіон "Дніпро-Арена", ТЦ "Приозерний" та деякі готельні комплекси на гірськолижному курорті Буковель. Це є частиною Стратегії управління проблемними активами.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ПриватБанку.

Які об’єкти хоче продати ПриватБанк

Кабінет Міністрів України оновив розпорядження "Про схвалення основних (стратегічних) напрямів діяльності банків державного сектору", зобов’язавши фінансові установи активніше скорочувати частку непрацюючих активів. Йдеться про майно, не пов’язане з основною банківською діяльністю.

Для виконання розпорядження ПриватБанк запланував продати свої найбільші об’єкти, отримані у використання на погашення проблемних кредитів ще до націоналізації. Йдеться про такі активи:

футбольний стадіон "Дніпро-Арена" разом із "Учбово-тренувальною базою";

торговельний центр "Приозерний" у Дніпрі;

будівлі готельних комплексів Radisson та "Гуртожиток" у Буковелі, разом із земельними ділянками та окремими комерційними приміщеннями.

"Найвідомішим активом у цьому переліку є "Дніпро-Арена" — футбольний стадіон на понад 31 тис. глядачів, реконструйований та відкритий у 2008 році. Спортивний комплекс включає сучасну інфраструктуру для проведення матчів і тренувань, зокрема VIP-зони, медіацентр, ресторан, систему підігріву поля та освітлення", — повідомили у ПриватБанку.

Хто може взяти участь в аукціонах

Всі об’єкти будуть реалізовані виключно через відкриті аукціони Prozorro.Продажі. Потенційні покупці повинні відповідати конкретним критеріям, а саме:

не перебувати під санкціями;

не мати зв’язків із юрисдикціями неприйнятно високого ризику;

не бути фігурантом корупційних правопорушень;

не мати причетності до фінансування тероризму та відмивання коштів;

не бути зареєстрованими в офшорних зонах із непрозорою структурою власності;

не належати до касти олігархів або минулих керівників/власників банку.

Велика кількість обмежень для учасників аукціону має на меті забезпечити прозорий та конкурентний продаж активів, аби повернути майно в економічний обіг. Завдяки продажу цих об’єктів ПриватБанк зможе скоротити витрати на їх утримання, натомість збільшивши надходження до бюджету через податки і дивіденди.

Що ще варто знати українцям

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Також Новини.LIVE розповідали, як змусити отримувача використовувати майно за призначенням. Для цього потрібно оформити пожертву, яка вважається особливим видом дарування. В такому випадку майно чи кошти передаються не безумовно, а для досягнення конкретної мети.