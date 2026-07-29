Посилка за лічені секунди без операторів: Укрпошта запустила внутрішні поштомати

Люди в черзі, відділення Укрпошти. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Матвій Кулак редактор економічних новин

Про довжелезні черги у відділеннях можна забути. Укрпошта масштабує формат обслуговування клієнтів. Національний оператор розгортає мережу внутрішніх поштоматів. Комірки та поштомати поштового оператора вже охопили 15 областей України.

Про це повідомляє Укрпошта, передають Новини.LIVE.

Комірки у відділеннях та поштомати — у чому різниця

За принципом роботи комірки у відділеннях майже нічим не відрізняються від вуличних поштоматів, проте все ж мають свою різницю.

На відміну від звичайних вуличних поштоматів:

система виокремлює потрібне вам відправлення й відправляє їх одразу в комірку.

внутрішні комірки знаходяться всередині приміщень. Відповідно, забрати посилку можна лише у робочі години конкретного відділення.

щоб забрати відправлення, потрібно просто підійти до комірки, ввести SMS-код і забрати коробку. Допомога працівників пошти не потрібна.

Де вже працює сервіс

Нові комірки швидкої видачі вже встановлені в Києві, Дніпрі, Харкові та інших обласних центрах України.

Для тих, кому разом із видачею посилки потрібні інвойси на посилки чи інші послуги Укрпошти, традиційне обслуговування через операторів залишається доступним у повному обсязі.

Доставка на наступний день можлива

Запуск і масштабування внутрішніх комірок є лише однією з кількох складових процесу модернізації, який зараз проходить Укрпошта. Суттєве скорочення часу видачі посилок безпосередньо у відділеннях стало можливим завдяки нововведенням.

Поштовий оператор повністю автоматизував свої сортувальні хаби та центри по всій території України. Було створено нову сучасну інфраструктуру. Потенційна можливість відтепер дозволяє обробляти до 3 мільйонів посилок на добу.

Саме ця автоматизація процесів дозволила суттєво пришвидшити загальний рух посилок по країні та забезпечити максимально чіткі й прогнозовані терміни доставки. Зараз у більшості міських напрямків відправлення прибувають до отримувача вже на наступний день після їх відправки, що виводить сервіс поштового оператора на новий рівень.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що Укрпошта не підвищуватиме оплату за доставку для мешканців невеликих населених пунктів. Поштовий оператор прибрав оплату у розмірі додаткових 45 гривень за користування пересувними відділеннями. Але зазначили, що ціна на кур’єрську доставку вимушено зросте.

Також Новини.LIVE повідомляли про зміни, які можуть бути вже в серпні під час переказу коштів. Нові правила будуть стосуватись новостворених ФОПів та підприємців, які не здійснювали тривалий час активну діяльність. У разі необхідності підприємці та компанії зможуть звернутися до банку із заявою про підвищення ліміту.