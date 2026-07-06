Понад 1000 грн надбавки до пенсії: кому держава доплачує гроші за виховання дітей

Пенсійні доплати для жінок в Україні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Жінки, які народили або офіційно усиновили п'ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії. За умови виконання цих вимог у 2026 році розмір щомісячної надбавки для таких українок перевищує 1 тисячу гривень.

Про те, яку доплату за виховання дітей можуть отримувати жінки похилого віку та що для цього потрібно, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Кому держава доплачує за виховання дітей

Право на доплату у 2026 році мають матері, які народили або офіційно усиновили щонайменше п'ятьох дітей та виховали їх до досягнення шестирічного віку.

У деяких випадках отримувачем надбавки може бути батько. Це можливо, якщо мати померла або втратила батьківські права, а чоловік самостійно виховав п'ятьох і більше дітей до шести років.

Який розмір доплати у 2026 році

Розмір надбавки залежить від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. З 1 січня 2026 року він становить 2 595 гривень.

Щомісячна доплата складає від 35% до 40% цієї суми. Тобто пенсіонерки можуть отримувати додатково від 908 до 1 038 гривень додатково до основного розміру своєї пенсії.

Як жінкам оформити доплату до пенсії у 2026 році

Надбавку не призначають автоматично. Для цього потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України із заявою. Також потрібно надати:

паспорт;

документи про страховий стаж;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтва про народження дітей або документи про усиновлення.

За потреби Пенсійний фонд може попросити додаткові документи, які підтверджують, що дітей виховали до шестирічного віку.

Які ще пільги мають багатодітні сім'ї

Багатодітні матері мають право не лише на доплату, а й на достроковий вихід на пенсію. Оформити її можна вже у 50 років, якщо є щонайменше 15 років страхового стажу та документи, які підтверджують статус багатодітної матері.

Члени таких сімей також можуть розраховувати й на іншу державну підтримку. Зокрема, вони мають право на 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, можуть отримати пільгові кредити на житло та мають перевагу під час його отримання.

Для дітей із таких сімей також передбачені окремі пільги. Це безплатний проїзд у громадському транспорті, можливість оздоровлення за підтримки держави та пільги під час вступу до закладів вищої освіти.

Раніше Новини.LIVE писали, що частина українських пенсіонерів може отримувати щомісячну доплату понад 1000 гривень. Вона передбачена для тих, хто не працює, не служить у війську та доглядає за непрацездатними членами сім'ї.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсіонери мають повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни, які можуть вплинути на пенсію чи її розмір. Якщо цього не зробити, можуть нарахувати зайві кошти, які потім доведеться повернути.