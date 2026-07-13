Польща хоче посилити правила отримання громадянства: що зміниться для українців

Українцям може стати складніше отримати польське громадянство. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

У Польщі готують зміни до законодавства про громадянство. У Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації пропонують посилити вимоги до процедури отримання польського паспорта. Якщо нові правила ухвалять, вони торкнуться насамперед українців, адже саме вони становлять найбільшу групу іноземців, які подають документи на громадянство.

Про те, як хочуть змінити правила отримання польського громадянства для українців, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Rzeczpospolita.

Як хочуть змінити правила отримання польського паспорта

Серед головних нововведень — збільшення мінімального терміну легального проживання в країні. Зараз обговорюють ініціативу, щоб претендувати на громадянство можна було лише після восьми років перебування в Польщі. При цьому поки що невідомо, чи зараховуватимуть до цього строку час, проведений у статусі тимчасового захисту.

Ще одна важлива зміна — обов'язковий інтеграційний іспит. Кандидати повинні будуть:

підтвердити знання польської мови на рівні B2;

продемонструвати знання історії Польщі та основ її державного устрою.

За задумом авторів законопроєкту, тест працюватиме за моделлю, яку використовують у Данії.

Що таке "сертифікати вірності" та кого зможуть позбавляти громадянства Польщі

Також у Польщі планують запровадити так званий "сертифікат вірності". Після отримання громадянства нові громадяни підписуватимуть документ, який підтверджує їхню відданість Польщі та її цінностям.

Заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Дущик пояснив, що ці зміни мають допомогти кращій інтеграції нових громадян у польське суспільство.

"Польське громадянство пропонує низку привілеїв, включаючи право голосу та обрання. Тому ми повинні забезпечити, щоб така людина була інтегрована в нашу систему цінностей", — переконаний Дущик.

Саме тому, у законопроєкті з'явилася норма, яка дозволить позбавляти польського громадянства людей, якщо їхні дії становитимуть загрозу для державної безпеки або суперечитимуть національним інтересам країни.

Окремо заступник міністра наголосив, що Польща не планує вимагати від іноземців відмови від їхнього першого громадянства. Водночас влада хоче мати юридичний механізм, який дозволить реагувати на випадки, коли новий громадянин діє проти інтересів країни.

За словами Мацея Дущика, саме "сертифікат вірності" може стати підставою для майбутнього позбавлення громадянства осіб, які співпрацювали з ворогами Польщі або становили загрозу її національній безпеці.

Наразі польське законодавство не передбачає можливості скасувати громадянство після його набуття. Це правило діє навіть у випадках, коли людину засуджують за шпигунство на користь іншої держави.

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