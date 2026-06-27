Пільги для УБД: яку суму за комуналку повернуть у липні

Квитанції за комунальні послуги, посвідчення УБД. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Для учасників бойових дій в Україні передбачена пільга на комунальні послуги. Щомісяця держава компенсує їм у грошовій формі 75% від вартості квартплати, використаної електроенергії, газу, опалення, водопостачання, вивезення побутових відходів та інших комунальних послуг.

Новини.LIVE розповідають, які суми компенсації за комуналку отримають УБД у липні.

Які комунальні послуги покриває пільга 75% для УБД

Онлайн-медіа Міністерства оборони України "АрміяInform" роз’яснило, що згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу" учасники бойових дій мають право на пільгу 75% для оплати таких житлово-комунальних послуг:

квартплата;

газ;

опалення;

електроенергія;

вивезення сміття;

паливо для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Хто з членів сім'ї може користуватися пільгою

Пільга поширюється не лише на самого ветерана, а й на членів його сім’ї, які проживають разом із ним.

До таких осіб належать:

чоловік або дружина;

неповнолітні діти;

неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства I або II групи;

особи з інвалідністю I групи;

непрацездатні батьки;

особи, які перебувають під опікою чи піклуванням пільговика.

Усі ці пільги діють лише в межах встановлених соціальних лімітів.

Пільги на водопостачання та водовідведення

Для послуг водопостачання також встановлені соціальні норми споживання. Саме на них поширюється 75-відсоткова компенсація.

Нормативи споживання води на одну особу

Якщо в будинку є централізоване гаряче водопостачання:

холодна вода — до 2,0 кубометра на місяць;

гаряча вода — до 1,6 кубометра на місяць;

водовідведення — до 3,6 кубометра на місяць.

Якщо гаряче водопостачання відсутнє або не надається понад 14 днів:

холодна вода — до 3,6 кубометра на місяць;

водовідведення — до 3,6 кубометра на місяць.

Пільги на електроенергію

Розмір соціальної норми залежить від обладнання житла та наявності гарячого водопостачання.

Якщо є газова плита та гаряча вода:

70 кВт-год на першу особу;

додатково 30 кВт-год на кожного наступного члена сім’ї;

загальний ліміт — не більше 190 кВт-год на домогосподарство.

Якщо встановлена електроплита та є гаряча вода:

110 кВт-год на першу особу;

плюс 30 кВт-год на кожного наступного члена сім’ї;

максимальний обсяг — 230 кВт-год.

Якщо використовується електроплита, але немає гарячої води:

130 кВт-год на першу особу;

плюс 30 кВт-год на кожного наступного члена сім’ї;

не більше 250 кВт-год на сім’ю.

Якщо відсутні і електроплита, і централізована гаряча вода

100 кВт-год на першу особу;

додатково 30 кВт-год на кожного члена родини;

граничний показник — 220 кВт-год.

Соціальні норми для газопостачання

Для природного газу обсяг, на який поширюється пільга, визначається залежно від способу його використання.

Місячні норми на одну особу, якщо в будинку є:

газова плита та централізована гаряча вода — 3,3 кубометра газу;

лише газова плита — 5,4 кубометра газу;

газова плита та газова колонка — 10,5 кубометра газу.

Квартплата та вивезення сміття

Хоча обидві послуги компенсуються зі знижкою 75%, порядок розрахунку для них різний.

Вивезення побутових відходів

Пільга нараховується окремо на кожного члена сім’ї, який має право на неї. Соціальна норма становить 0,4167 кубометра відходів на особу щомісяця.

Утримання будинку та прибудинкової території

Для квартплати враховується площа житла. Пільгова площа розраховується за формулою:

21 квадратний метр на кожного пільговика;

додатково 10,5 квадратного метра на всю сім’ю.

Водночас компенсація залежить не лише від площі, а й від граничної вартості послуги за квадратний метр, яку визначає держава. Тому остаточний розмір відшкодування може відрізнятися залежно від регіону та надавача послуг.

Пільги на опалення

Опалення зазвичай є однією з найбільших статей витрат у платіжках, тому саме тут пільга найвідчутніша.

Для всіх видів опалення застосовується єдина соціальна норма житлової площі:

21 квадратний метр на кожну особу, яка має право на пільгу;

плюс 10,5 квадратного метра на сім’ю.

Норми залежно від виду опалення:

централізоване опалення — 0,0383 Гкал на кожен квадратний метр пільгової площі;

газове опалення — 4 кубометри природного газу на 1 квадратний метр площі;

електричне опалення — 30 кВт-год на 1 квадратний метр площі.

Як самостійно розрахувати суму пільги

Принцип розрахунку однаковий для більшості комунальних послуг. Припустимо, сім’я за місяць використала 150 кВт-год електроенергії та не перевищила встановлений норматив.

За тарифу 4,32 грн/кВт-год:

Загальна вартість послуги — 150 × 4,32 = 648 грн.

Розмір пільги (75%) — 648 × 75% = 486 грн.

Отже, родина УБД в такому випадку на картку в липні отримає 486 грн компенсації за світло, а решту — 162 грн — має сплатити самостійно. Аналогічним чином можна розрахувати й розмір пільги на інші комунальні послуги.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Міноборони провело реформу грошового забезпечення в ЗСУ. Мінімальні оклади військовослужбовців підвищили до 30 000 грн. Проте доплата буде здійснюватися за певних умов.

Також Новини.LIVE писали, як змінилися виплати військовослужбовцям після поранення. За бійцями, які перебувають на стаціонарному лікуванні, зберігатимуться бойові доплати. Щоб отримати виплати, необхідно зібрати пакет документів.