Пенсіонерам доведеться платити за проїзд: в якому транспорті не буде пільг у серпні

Пільги для пенсіонерів в транспорті у серпні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Пенсіонери в Україні мають право на безплатний проїзд у міському та приміському громадському транспорті. Але ця пільга діє не всюди. Саме через різницю між комунальним транспортом, приватними маршрутками та міжміськими перевезеннями часто виникають суперечки між пасажирами, контролерами та водіями.

Про те, в якому транспорті пенсіонери повинні будуть платити повну вартість проїзду у серпні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

В якому транспорті пенсіонери матимуть пільги у серпні 2026 року

Право на пільговий проїзд для пенсіонерів за віком передбачене Постановою Кабінету Міністрів України "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування". Згідно з цим документом, безплатно можна користуватися:

приміськими електричками;

трамваями та тролейбусами в усіх містах України;

міськими автобусами на комунальних маршрутах.

Для цього потрібно мати пенсійне посвідчення. Якщо воно є, відмовляти у безплатному проїзді в комунальному транспорті заборонено.

Чи потрібно пенсіонерам платити в маршрутках

Найбільше запитань виникає саме щодо маршрутних таксі. Річ у тому, що багато маршрутів обслуговують приватні перевізники, а порядок компенсації за пільгові перевезення встановлює місцева влада.

Тому правила можуть відрізнятися залежно від міста чи громади. Десь пенсіонери можуть безплатно їздити у маршрутках без обмежень, а десь діють додаткові умови.

Наприклад, у деяких населених пунктах можуть обмежувати кількість пільговиків салоні під час рейсу або встановлювати години, коли пільга не діє через велике навантаження на транспорт.

В якому транспорті пенсіонери не матимуть пільг у серпні

Державні пільги не поширюється на весь транспорт. Пенсіонери мають оплачувати проїзд на рівні з іншими пасажирами у:

таксі;

міжміських автобусах;

потягах далекого сполучення — плацкартних, купейних, спальних вагонах та швидкісних поїздах "Інтерсіті".

Пільги на проїзд у таких випадках можливі лише тоді, коли для окремих категорій громадян діють додаткові місцеві чи державні програми.

Чому можуть виписати штраф пенсіонеру в транспорті

Головна умова для пільговиків в транспорті — підтвердити свій статус. Для людей похилого віку потрібно мати пенсійне посвідчення: паперове або електронне в застосунку "Дія".

Якщо під час перевірки пасажир не може показати документ, поїздку можуть вважати безквитковою. У такому разі контролер має право накласти штраф у 20 кратному розмірі вартості проїзду.

Наприклад, у Києві, після підвищення тарифів, такий штраф становить 600 гривень. Тому перед поїздкою пенсіонерам варто перевірити, чи є посвідчення при собі.

Раніше Новини.LIVE писали, що у київському громадському транспорті діють правила не лише щодо оплати проїзду, а й перевезення речей. За великий багаж пасажирам потрібно платити окремо. З 15 липня 2026 року ця послуга стала значно дорожчою.

Також Новини.LIVE розповідали, що вартість разової поїздки в Києві зросла з 8 до 30 грн, а місячний безлімітний проїзний тепер коштує приблизно 3 600 грн. Тому ми порівняли, скільки витрачають на транспорт мешканці Києва та інших великих міст Європи.