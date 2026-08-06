Пенсію призначають не всім: кому можуть відмовити у 2026 році

Умови призначення пенсії у 2026 році. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Досягнення пенсійного віку ще не означає, що людина автоматично почне отримувати виплати. В Україні для призначення пенсії потрібно виконати ще одну важливу умову — накопичити достатню кількість страхового стажу.

Про те, кому можуть відмовити у призначенні пенсії у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Скільки стажу потрібно мати для виходу на пенсію у 2026 році

У Пенсійному фонді наголошують, що право на пенсію за віком залежить від двох факторів: віку людини та кількості років страхового стажу. У 2026 році діють такі вимоги:

у 60 років — потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу;

у 63 роки — необхідно від 23 до 33 років стажу;

у 65 років — потрібно від 15 до 23 років стажу.

Якщо людина не має необхідного стажу, Пенсійний фонд не зможе призначити їй пенсію за віком. Отримати виплати можна буде після того, як буде накопичено мінімально необхідну кількість років.

Що робити, якщо стажу недостатньо

Якщо до виходу на пенсію не вистачає кількох років страхового стажу, найпоширеніший варіант — продовжити офіційно працювати. Кожен місяць роботи, за який сплачуються страхові внески, зараховується до страхового стажу.

Після того як людина набере необхідну кількість років, вона зможе повторно звернутися до Пенсійного фонду для оформлення пенсії.

Ще один варіант — добровільна сплата страхових внесків. Закон дозволяє укласти відповідний договір із Пенсійним фондом і таким чином збільшити свій страховий стаж. Це може допомогти тим, кому не вистачає необхідних років для призначення пенсії.

При цьому варто пам’ятати, що пенсію призначають не автоматично з моменту досягнення 60-річного віку, а з дати звернення людини із заявою до Пенсійного фонду.

Як перевірити свій страховий стаж

Українцям радять заздалегідь перевірити інформацію про свій страховий стаж, щоб уникнути проблем під час оформлення пенсії.

Періоди роботи після 1 січня 2004 року підтверджуються даними з Реєстру застрахованих осіб. До нього потрапляє інформація, яку роботодавці подають про сплату єдиного соціального внеску.

Якщо людина працювала до 2004 року, підтвердити стаж можна за допомогою трудової книжки або інших документів, передбачених законодавством.

У Пенсійному фонді радять перевірити, чи всі періоди роботи враховані. Якщо у реєстрі немає якихось даних або є неточності, краще виправити їх заздалегідь — ще до подання заяви на призначення пенсії.

Від чого залежить розмір майбутньої пенсії в Україні

Кількість років страхового стажу — не єдиний фактор, який впливає на майбутні виплати. Важливе значення має і розмір офіційної зарплати, з якої роботодавець сплачував страхові внески.

Саме поєднання тривалості страхового стажу та рівня офіційного доходу визначає, якою буде пенсія людини в майбутньому.

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