Пенсії для родин зниклих безвісти: хто має право на виплати та скільки нараховують у липні

Військова форма та автомат, гроші в руках. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Родичі осіб, які зникли безвісти за особливих обставин під час воєнного стану, можуть оформити пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Таке право виникає не одразу, а через місяць після внесення інформації про зниклу людину до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Новини.LIVE розповідають, кому належить така пенсія та від чого залежить розмір виплат.

Хто може оформити пенсію

У Пенсійному фонді України зазначили, що законодавство визначає кілька категорій родичів, які мають право на державну підтримку.

Пенсія призначається:

дітям до 18 років;

студентам денної форми навчання віком до 23 років;

дітям-сиротам до 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

чоловікові, дружині або батькам, якщо вони досягли пенсійного віку чи мають інвалідність і перебували на утриманні зниклого;

одному з родичів, який не працює та доглядає за дитиною зниклого безвісти до восьмирічного віку;

чоловікові, дружині або батькам, які не перебували на утриманні, але після зникнення людини втратили основне джерело доходу.

Щоб оформити виплати, необхідно отримати витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Документ можна отримати не раніше ніж через місяць після внесення відповідних відомостей до реєстру.

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Скільки виплачуватимуть

Пенсія призначається на весь період, поки людина офіційно має статус зниклої безвісти. Виплати припиняються після встановлення її місцеперебування, підтвердження загибелі або виявлення останків.

Фахівці Українського центру захисту прав людини роз'яснили: якщо йдеться про цивільну особу або військовослужбовця, який має статус "зниклий безвісти за особливих обставин", пенсія призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Розмір виплат становить:

50% пенсії за віком годувальника — якщо право має один непрацездатний член сім'ї;

100% пенсії за віком — якщо виплату отримують двоє або більше членів сім'ї. У такому разі кошти розподіляються між ними порівну.

При цьому страховий стаж зниклої безвісти особи не впливає на право непрацездатних родичів отримувати таку пенсію.

Які правила діють для сімей військовослужбовців

Для родин військових, яких суд визнав безвісно відсутніми, застосовуються інші норми законодавства.

Пенсія призначається відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Однак для цього необхідно виконати дві обов'язкові умови:

суд має ухвалити рішення про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім;

військового повинні виключити зі списків особового складу військової частини.

У такому випадку розмір пенсії становить:

70% грошового забезпечення військовослужбовця — якщо виплату отримує один непрацездатний член сім'ї;

50% грошового забезпечення на кожного — якщо право мають двоє чи більше членів родини.

Водночас після виключення військового зі списків особового складу припиняється виплата його грошового забезпечення членам сім'ї.

Коли призначають додаткову державну допомогу

Якщо розмір пенсії є нижчим від гарантованого державою мінімуму, сім'я може отримати адресну доплату.

З 1 березня 2026 року така допомога призначається, якщо:

пенсія одному члену сім'ї не досягає 12 810 грн;

пенсія, призначена двом і більше членам сім'ї (крім непрацездатних батьків або чоловіка чи дружини), становить менш як 10 020 грн на кожного.

У таких випадках держава доплачує різницю до встановленого розміру. Це стосується сімей захисників і захисниць України, які загинули, зникли безвісти або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих під час відсічі збройної агресії РФ.

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