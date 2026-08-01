Пастка для власників житла: як українцям за кордоном не втратити єдину квартиру

Нові квартири, суддівський молоток. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці за кордоном, які купили нерухомість для проживання чи оренди, ризикують натрапити на окупасів. Цей термін найбільш поширений в Іспанії, де проблема неправомірного заселення в чужі квартири та будинки існує давно. Ми розібралися, як боротися з незаконним зайняттям житлової площі і що допомагає ефективно захиститися від порушників.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто такі окупаси, де їх найбільше та як від них захиститися.

Гостра проблема окупасів в Іспанії

Конституція країни містить статтю 18.2, яка затверджує недоторканість житла. На практиці це означає, що виселити людину з квартири без її згоди чи вагомих причин неможливо.

Користуючись нормою закону, мігранти і безхатьки масово вдираються в чужі оселі, поки господарів немає вдома, і захоплюють нерухомість. Вони міняють замки, облаштовують інтер'єр під себе, розставляють по кімнатах фотографії та розкладають одяг по шафах.

У найскладніших випадках — навіть фальсифікують договір оренди чи купівлі. А коли власники квартири приходять додому і викликають поліцію, аби вигнати порушників, правоохоронці лише розводять руками, бо не можуть підтвердити, на чиєму боці правда.

Як закон захищає власників нерухомості

Справжнім господарям залишається єдине — звернутися в суд і чекати кілька місяців на ухвалення рішення. Але якщо діяти негайно, можна вирішити проблему без судової тяганини.

Згідно з інформацією на спеціалізованому порталі Granfield Estate, у разі захоплення квартири чи будинку менш ніж за 48 годин до виклику поліції правоохоронці можуть виселити окупасів на місці, без підтвердження права власності.

Також у 2018 році було ухвалено закон про пришвидшення розгляду справи в рамках Цивільного кодексу для власників нерухомості. Тобто іспанці протягом п'яти днів із моменту подання заяви про самовільне заселення повинні довести легальність свого проживання.

Оскільки окупаси не мають на руках документів про право власності (їх фальсифікують нечасто), то обман швидко розкривають.

Як захиститися від окупасів

Щоб захиститися від зловмисників і не втратити єдине житло, необхідно діяти на випередження. Фахівці ринку нерухомості радять:

встановити сигналізацію з відеоспостереженням;

укласти договір з керуючою компанією на регулярні візити і перевірки;

налагодити дружні відносини з сусідами, які можуть слідкувати за квартирою у разі відсутності господарів і підтвердити їх легальне проживання;

оформити спеціальне страхування від окупасів, яке покриває юридичні витрати, втрачений орендний дохід на період розгляду справи і заподіяну майнову шкоду.

Проблема самовільного захоплення житла завжди виникає несподівано. Так, наприкінці липня 2026 року іспанське автономне місто Сеута на північному узбережжі Африки опинилося в центрі масштабної міграційної кризи.

Верховний суд Іспанії ухвалив рішення не депортувати іноземців, які зможуть добутися вплав до міста. Як результат, територію анклаву заполонили близько 60 тисяч мігрантів із Марокко.

Хаос не змусив себе довго чекати: нелегали почали грабувати магазини і заселятися у пусті квартири, користуючись іспанським законом про недоторканість житла. Виникає питання, як влада зможе стабілізувати ситуацію і повернути громадянам їх оселі.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки середніх зарплат потрібно громадянам різних країн ЄС, щоб купити житло в іпотеку. Йдеться про квартиру чи будинок вартістю 1 млн євро. Виявилося, ніде в ЄС не вистачить валового доходу для оформлення кредиту.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з цінами на квартири в Україні протягом року. Оглядачка ринку нерухомості повідомила, що вартість житла може зрости на 12-15%. Найдорожчі об'єкти — в західних областях держави, зокрема Львові, Ужгороді та Івано-Франківську.