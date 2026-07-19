Оренда "з'їдає" всю зарплату: де майже неможливо самостійно винаймати квартиру у 2026 році

Де в Україні найважче орендувати житло. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Для багатьох українців власна квартира поки що залишається недосяжною мрією, тому доводиться жити в орендованому житлі. Але й оренда в деяких містах України уже стала справжнім випробуванням для гаманця.

Про те, в яких регіонах України майже не реально самотужки винаймати двокімнатну квартиру, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на щоквартальний звіт ринку нерухомості від ЛУН.

Де в Україні найважче орендувати однокімнатну квартиру

За даними нового звіту ЛУН у партнерстві з Work.ua, станом на 1 липня найдорожче винаймати житло в Ужгороді. Там оренда однокімнатної квартири забирає близько 75% середньої зарплати. Далі йдуть:

Львів — 66% середньої зарплати,

Івано-Франківськ — 65% середньої зарплати;

Луцьк — 60% середньої зарплати.

У Києві ситуація трохи краща: щоб орендувати однокімнатну квартиру, потрібно витрачати приблизно половину середньої зарплати — 51%. Це на 9 відсотків менше, ніж рік тому.

Найдоступніше житло зараз у прифронтових містах. У Харкові оренда однокімнатної квартири коштує близько 26% середнього доходу, у Миколаєві — 29%, у Сумах — 31%, у Запоріжжі — 32%. Найменше фінансове навантаження — у Херсоні, де на оренду "однушки" йде лише 18% середньої зарплати.

Чому в деяких містах самотужки винаймати двокімнатну квартиру майже неможливо

З двокімнатними квартирами ситуація ще складніша. У більшості західних областей самостійно винаймати таке житло майже нереально. В Ужгороді оренда "двушки" навіть перевищує середню зарплату — вона становить 114% від місячного доходу. У Львові та Києві на таку квартиру доведеться віддати близько 80% зарплати.

Який відсоток від середньої зарплати потрібно віддавати на оренду двокімнатної квартири в Україні. Фото: Скриншот/ЛУН

Водночас у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Херсоні, Чернігові, Сумах та Житомирі оренда двокімнатного житла обходиться менш ніж у половину середнього заробітку.

Чи вигідно купувати квартиру під здачу

Аналітики також оцінили, наскільки вигідно купувати квартиру для здачі в оренду. Найдовше така інвестиція окупається в Рівному — приблизно за 16,5 року. Найшвидше повернути вкладені кошти можна в Івано-Франківську — у середньому за 9,1 року завдяки високим орендним ставкам.

У Києві квартира окупається приблизно за 14,6 року. Через таке співвідношення цін на купівлю та оренду для багатьох жителів столиці зараз вигідніше винаймати житло, ніж купувати власне.

Раніше Новини.LIVE писали, що за рік новобудови подорожчали майже в усіх містах України. Найбільше ціни зросли у Вінниці, Івано-Франківську, Тернополі та Чернівцях. Водночас у кількох містах вартість житла майже не змінилася.

Також Новини.LIVE розповідали, що щоб накопичити перший внесок за програмою "єОселя", жителю Києва із середньою зарплатою потрібно зібрати приблизно 383 тис. грн. Якщо не витрачати гроші взагалі, на це піде майже 11 місяців. У Львові зібрати стартовий внесок ще складніше: потрібно приблизно 838 тис. грн, а це понад два роки й три місяці роботи.