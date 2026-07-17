Нові умови єОселі: кому стала доступна пільгова іпотека під 3% річних з 17 липня

Квартири, гроші та документи. Фото: Новини.LIVE, УНІАН, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Для деяких категорій українців спростили умови купівлі житла. 17 липня 2026 року набули чинності зміни до державної програми доступної іпотеки "єОселя". Пільгова відсоткова ставка доступна більшій кількості громадян.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Укрфінжитло.

Нові умови програми "єОселя"

Держава розширила перелік категорій осіб, які можуть взяти кредит на житло за зниженою ставкою. Йдеться про 3% річних протягом перших 10 років дії договору та 6% — з 11-го року. Компенсацію в межах програми передбачили для:

учасників бойових дій;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

учасників війни;

сімей загиблих або померлих ветеранів;

родин загиблих або померлих Захисників і Захисниць України.

Додатково в умовах програми оновили підхід до складу сім'ї, деталізували механізм поручительства, ввели поняття майнового поручителя та уточнили процедуру одержання необхідної інформації через державні реєстри (для Укрфінжитла).

Норми житла для учасників програми

Ще одне важливе нововведення, яке запрацювали 17 липня 2026 року, стосується норми площі нерухомості. Для родини з двох осіб ліміт збільшили до:

73,5 кв.м — для квартири;

83,5 кв.м — для приватного будинку.

Плюс відтепер у розрахунки будуть включати дітей до 21 року. Норматив площі житла для однієї людини залишився незмінним — максимум 52,5 кв.м (квартира) або 62,5 кв.м (будинок).

Щоб мати змогу долучитися до єОселі, необхідно відповідати певним критеріям. До участі допускають платоспроможних громадян України віком від 18 до 70 років, які не фігурують у санкційних списках.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує квадратний метр житла на первинному ринку нерухомості. Найдорожче купувати квартиру у Львові. Станом на липень 2026 року доведеться заплатити близько 67 500 грн, або 1 500 доларів.

Також Новини.LIVE розповідали, про які ризики не здогадуються власники нерухомості в Україні. Хто реєстрував право власності до 1 січня 2013 року, повинен внести відомості до державного реєстру. Інакше можуть бути проблеми з продажем, спадщиною тощо.