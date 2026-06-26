Нові правила виходу на пенсію в Німеччині: які зміни готує уряд країни

Пенсійний вік в Німеччині планують підвищити до 70 років. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

У Німеччині готують поступове підвищення пенсійного віку до 70 років. За планом, це може відбутися на початку 2090-х років. Відповідну ідею уже підтримав канцлер країни Фрідріх Мерц. Головна мета змін — забезпечення стабільності пенсійної системи в умовах старіння населення.

Про те, які зміни готують для пенсіонерів в Німеччині та коли вони можуть набути чинності, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

Які зміни для пенсіонерів готують в Німеччині

В Німеччині експерти пропонують прив’язати пенсійний вік до тривалості життя. Тобто чим довше живуть люди, тим пізніше вони виходитимуть на пенсію. Також розглядають варіант поступово скасувати можливість раннього виходу на пенсію.

У відповідь на ініціативу, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що громадянам не варто хвилюватися. За його словами, реформа допоможе:

зменшити фінансовий тиск на систему;

дасть молоді більше впевненості в майбутньому;

зробить пенсійну систему більш збалансованою для різних поколінь.

Робота над реформою тривала з січня. Експерти підготували пакет із 33 пропозицій. Серед них — інвестування пенсійних внесків у фондовий ринок, щоб збільшити доходи системи. Також пропонується залучити до обов’язкових внесків державних службовців і самозайнятих.

Як може змінитись пенсійний вік в Німеччині

Зараз у Німеччині пенсійний вік становить 67 років для тих, хто виходитиме на пенсію у 2030-х. Новий план передбачає поступове підвищення цього показника до приблизно 70 років до початку 2090-х.

Найближчим часом уряд планує ухвалити реформу, хоча попереду ще голосування в парламенті. Найбільше суперечок викликає ідея скасувати право виходу на пенсію у 63 роки для людей із 45 роками стажу.

Критики кажуть, що це може вдарити по працівниках важких професій. Водночас прихильники реформи вважають, що нинішня система більше вигідна людям із стабільною та високою зарплатою.

Також деякі експерти застерігають, що інвестиції пенсійних коштів у фондовий ринок можуть бути ризикованими, особливо в умовах слабкого економічного зростання.

Що підштовхує Німеччину до підвищення пенсійного віку

Країна входить до числа тих, де населення найшвидше старіє. Людей пенсійного віку стає більше, а кількість працюючих зменшується, що створює навантаження на систему.

Наразі середня тривалість життя в Німеччині зараз становить приблизно 78,5 року для чоловіків і 83,2 року для жінок. Також близько 23% населення — це люди віком понад 65 років, і ця частка продовжує зростати.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Німеччині люди, які через хворобу, догляд за близькими чи інші життєві ситуації не змогли регулярно робити внески до пенсійної системи, не можуть отримувати "стандартні" виплати в старості. У таких випадках держава дає базову соціальну допомогу для людей похилого віку або тих, хто не може працювати.

Також Новини.LIVE розповідали, що у липні 2026 року мінімальна зарплата в Німеччині становитиме 13,90 євро за годину до сплати податків. Цей рівень запровадили ще з 1 січня 2026 року в межах поетапного підвищення мінімальної оплати праці.