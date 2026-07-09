Нові правила у громадському транспорті: умови проїзду пільговиків змінять

Люди заходять в маршрутку, пасажир розраховується за проїзд карткою. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

В Україні планують впровадити масштабне реформування системи пільгових перевезень. Для пільговиків у громадському транспорті створять електронний квиток, а перевізники отримають компенсації.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Чому вирішили провести реформу пільгових перевезень

Заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач під час засідання у форматі "Діалог з громадами", яке відбулося в межах Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, презентував концепцію реформи системи пільгових перевезень. Вона закладена у законопроєкті №5651-2, який має змінити принципи надання та фінансування транспортних пільг.

За словами посадовця, нинішня модель фактично не дозволяє вести повноцінний цифровий облік пільгових поїздок. Через це громадяни нерідко змушені щоразу підтверджувати право на безоплатний проїзд, місцева влада не має прозорого механізму компенсації таких перевезень, а транспортні компанії надають послуги без гарантії своєчасного відшкодування витрат.

Крім того, сьогодні порядок організації пільгових перевезень відрізняється залежно від громади. У багатьох випадках компенсації перевізникам нараховують за орієнтовними розрахунками, а не за реальною кількістю здійснених поїздок. Це створює фінансові ризики для транспортних підприємств, стримує оновлення автопарку та нерідко стає причиною суперечок між пасажирами, які мають право на пільгу, і водіями.

Що зміниться для українців

Розроблений народними депутатами за участю фахівців Міністерства розвитку громад та територій законопроєкт №5651-2 передбачає перехід до сучасної цифрової системи обліку пільгових перевезень. Його ключова ідея полягає в тому, щоб кожна пільгова поїздка була офіційно зафіксована, підтверджена та оплачена.

Для цього пропонується:

створити єдиний державний реєстр громадян, які мають право на пільговий проїзд;

запровадити облік кожної поїздки за допомогою електронного квитка або спеціальної банківської картки;

автоматизувати механізм компенсації перевізникам за фактично надані транспортні послуги;

встановити однакові правила підтвердження права на пільговий проїзд для всіх громад України;

чітко розподілити джерела фінансування залежно від категорії пільговиків.

Зокрема, витрати на перевезення ветеранів планують покривати з державного бюджету. Пільговий проїзд інших категорій громадян фінансуватиметься коштом місцевих бюджетів, а компенсацію за перевезення окремих працівників сектору безпеки здійснюватимуть відповідні державні органи.

У Міністерстві розвитку громад та територій наголошують, що реформа не передбачає скасування чинних транспортних пільг і не вводить нових категорій отримувачів. Її головна мета — зробити систему надання пільгового проїзду прозорою, цифровізованою та зрозумілою як для пасажирів, так і для громад та перевізників.

Передбачено також перехідний етап. До 1 липня 2028 року планується створити необхідні цифрові сервіси, сформувати відповідні державні реєстри та забезпечити підготовку громад і транспортних операторів до роботи за новими правилами.

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