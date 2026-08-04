Нова Суперсила від Київстару: які знижки можуть безплатно підключити абоненти

Дівчина розмовляє по телефону, магазин Київстару. Фото: Новини.LIVE, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Популярний мобільний оператор запропонував клієнтам вигідну послугу. Абоненти Київстару можуть підключити нову Суперсилу та щомісяця отримувати знижки на поїздки в таксі. Опція повністю безплатна, її можна активувати кількома зручними способами.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Нова Суперсила від Київстару

Для абонентів передплати і контракту з 3 серпня 2026 року стала доступна Суперсила Uklon. Вона дозволяє отримувати 100 медіаторів після кожної оплати тарифного плану. Це спеціальні бонуси, які з’являються в мобільному застосунку Uklon і конвертуються у знижку на поїздки чи інші вигідні пропозиції.

"Медіатори нараховуються щоразу після оплати тарифу та діють до внесення наступного платежу. Якщо тариф не оплачено, Суперсила буде неактивною", — пояснили в Київстарі.

Для підключення необхідно скористатися номером 500, функціоналом застосунку "Мій Київстар", чат-ботом Зоряна або кодом *550*24*1#. Далі слід відкрити Uklon, авторизуватися за номером, на якому діє Суперсила, і перевірити наявність нових медіаторів у розділі "Знижки на поїздки".

Які Суперсили пропонує Київстар

Перелік доступних додаткових пропозицій відрізняється для абонентів конкретних тарифних планів. Список актуальних послуг для підключеного пакета можна дізнатися на офіційному сайті компанії. Всього Київстар надає такі Суперсили:

Є зв'язок — доступ до застосунків і Starlink Direct to Cell там, де немає мобільної мережі;

Київстар ТБ — перегляд телеканалів, велика бібліотека з фільмами/серіалами/шоу;

Uklon — знижки на поїздки в таксі;

Helsi — доступ до преміальних сервісів медичного застосунку;

Допомога ЗСУ+ — до 50 грн з кожної оплати тарифного плану йде на рахунок фонду "Повернись живим";

100 хвилин на інші мережі по Україні;

300 хвилин по Україні;

Домашній Інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с;

SIM для планшета — можна використати лише для мобільного трафіку;

SIM для другого телефона — підходить для вихідних дзвінків та інтернету;

SIM для роутера — плюс 150 ГБ трафіку;

Відео на ходу — відсутність тарифікації під час користування застосунками YouTube, Netflix, Київстар ТБ, MEGOGO, Apple TV, Disney+, Amazon Prime та 1+1 video;

WOG — один смаколик без доплат на АЗК WOG;

15 ГБ мобільного інтернету;

5 ГБ мобільного інтернету;

300 хвилин на інші мережі та за кордон;

50 хвилин за кордон;

300 SMS по Україні;

300 SMS на будь-які номери по Україні;

5 ГБ у роумінгу;

Соцмережі та месенджери — відсутність тарифікації під час користування застосунками Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Tiktok тощо.

Перевага Суперсил у тому, що за них не потрібно додатково платити, оскільки всі послуги включені у вартість тарифного плану. Тобто абоненти отримують наповнення поза стандартними обсягами і не повинні витрачати на це кошти. Важливо уважно читати умови Суперсил, адже не всі вони діють за кордоном.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар продовжив дію вигідної акції до 31 серпня 2026 року. Йдеться про знижку 50% на красивий номер. Замість 600 грн абоненти можуть заплатити всього 300 грн і замовити унікальну комбінацію цифр.

Також Новини.LIVE розповідали, що підключити абонентам Київстару, Vodafone та lifecell у серпні. Ми розібралися, які вигідні пропозиції надають мобільні оператори України. Клієнти можуть обрати пакети послуг на свій гаманець.