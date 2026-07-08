НКРЕКП переглянула правила роботи котелень: що зміниться для українців

Зруйнована Кременчуцька ТЕЦ, чоловік гріє руки біля батареї. Фото: Censor.NET, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, внесла зміни до постанови від 29 березня 2022 року №355. Документ регулює особливості підключення резервних джерел теплової енергії до газорозподільних систем в умовах воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП, передають Новини.LIVE.

Яке рішення ухвалив енергетичний регулятор

Нові правила мають прискорити запуск резервних котелень та інших теплогенеруючих об'єктів у випадках, коли теплоелектроцентралі, теплоелектростанції або інші джерела тепла зазнають пошкоджень через російські обстріли, будуть зруйновані чи не зможуть продовжувати роботу.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко пояснив, що ухвалені зміни дозволять раціонально використовувати газову потужність, яка звільняється після виходу з ладу енергетичних об'єктів внаслідок ворожих атак.

За його словами, замість того щоб залишатися невикористаною, ця потужність оперативно спрямовуватиметься на забезпечення роботи резервних котелень та інших джерел теплової генерації, які виробляють тепло й гарячу воду. Це, наголосив очільник регулятора, підвищить стійкість енергетичної системи країни та сприятиме стабільнішому проходженню опалювального сезону.

Що зміниться для українців

Для населення нововведення означають, що після пошкодження енергетичної інфраструктури теплопостачання зможуть відновлювати швидше.

Використання вивільнених газових потужностей дасть змогу резервним котельням оперативніше розпочинати виробництво теплової енергії, що допоможе забезпечити громади теплом і гарячою водою навіть у складних умовах та зменшити наслідки російських атак для цивільного населення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деяким споживачам держава компенсує від 25 до 100% вартості комунальних послуг. При цьому рівень доходів не має значення. Пільга охоплює й витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні можуть змінити правила оплати за електрику. Йдеться про тризонні тарифи, а саме — перегляд коефіцієнтів для різних періодів доби. Очікується, що такий підхід допоможе зменшити пікове навантаження на енергосистему.