МВС запровадило нові виплати для захисників на фронті: скільки та коли отримають

Готівка в конверті в руках, військова форма. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Матвій Кулак редактор економічних новин

Тримати найважчі ділянки фронту, брати участь у штурмах і рятувати позиції — щоденна робота гвардійців, прикордонників та поліцейських особливого призначення. Тепер держава готова платити за цю роботу суттєво більше: міністр внутрішніх справ У Міністерстві внутрішніх справ підписали наказ про новий порядок мотиваційних виплат в рамках експериментального проєкту.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, передають Новини.LIVE.

Скільки можна отримати

Новий механізм враховує складність і небезпеку завдань, а також конкретні результати бойової роботи. Загалом на місяць військовослужбовець може отримати до 460 тисяч гривень мотиваційних виплат.

Розмір виплат залежить від типу завдань:

за безпосередню участь у бойових діях передбачено до 100 тисяч гривень на місяць пропорційно відпрацьованому часу;

за виконання завдань безпосередньо на лінії зіткнення — 170 тисяч гривень на місяць;

служба на інших ділянках фронту в межах ротного опорного пункту оплачується у розмірі 70 тисяч гривень на місяць;

на пунктах управління — 50 тисяч гривень;

для військових-інструкторів передбачено від 15 до 30 тисяч гривень на місяць;

для інших категорій військовослужбовців — до 10 тисяч гривень.

Додаткові виплати за конкретні результати

Окрім щомісячних виплат, передбачені й бонуси за конкретні бойові досягнення. За захоплення ворожих позицій нараховують 40 тисяч гривень на добу, за повернення втрачених позицій — 20 тисяч гривень на добу.

За кожного взятого в полон окупанта передбачено 100 тисяч гривень, а за знищення ворога у стрілецькому чи рукопашному бою — 15 тисяч гривень.

Коли виплати запрацюють

Накази наразі перебувають на державній реєстрації, після чого їх опублікують і вони набудуть чинності. Виплати нараховуватимуть за період, починаючи з 1 червня 2026 року.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про принцип "автоматичного продовження" дії договорів для ветеранів-підприємців. У Верховній Раді планують подати на розгляд новий законопроєкт про відсутність бюрократичних складових в оренді комунального майна для учасників бойових дій та їхніх сімей.

Також Новини.LIVE повідомляли, які виплати можуть отримати військові після поранення. Отримання поранень не гарантують автоматичних виплат одразу. Держава виплачує кошти в залежності від поранення та періоду лікування захисника.