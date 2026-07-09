LEGO випустить великий набір за всесвітом Pokemon: який має вигляд і скільки коштує

Новий конструктор від LEGO. Фото: lego.com. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

У 2026 році фани Pokemon відмічають 30-ліття випуску оригінальної серії відеоігор. З цієї нагоди LEGO анонсувала п’ять нових конструкторів у всесвіті відомої японської медіафраншизи. Серед них — колекційний набір із великим покеболом за кілька сотень доларів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний інтернет-магазин LEGO.

Що входить у найбільший набір Pokemon від LEGO

Дорослі та малі фани покемонів зможуть розважитися з колекційним набором LEGO Pokemon Iconic Trainer Moments Poké Ball 72154. Його розробили у вигляді покебола (сфера, всередині якої живуть вигадані істоти), що відкривається і демонструє дві сцени з класичного світу гри, а саме:

лабораторію професора Оука з бібліотекою, комп’ютерами тощо (верхня частина);

бойову сцену з кількома персонажами (нижня частина).

Весь конструктор складається з 2 386 елементів, а його параметри становлять близько 22 см у висоту, 24 см у ширину та 22 см у глибину. Покебол можна тримати закритим як декоративний предмет інтер’єру чи відкрити для презентації внутрішньої діорами.

Передзамовлення на конструктор від LEGO. Фото: скриншот

"Цей набір для дорослих наповнений автентичними деталями та крутими функціями, включно з мініфігурками Реда, Пікнікера, професора Оука, Іві та Пікачу, щоб створити епічний декор покемонів із класичними персонажами", — йдеться в описі на сайті LEGO.

Скільки коштує набір LEGO і як купити

В офіційному інтернет-магазині конструктор LEGO Pokemon Iconic Trainer Moments Poké Ball вже доступний для передзамовлення. Його ціна у Сполучених Штатах Америки перебуває на рівні 299,99 доларів.

Майже аналогічна вартість встановлена для покупців у Європі (з невеликим відхиленням через різницю курсів валют). Відправлення заплановане на 1 жовтня 2026 року. Зазначимо, це не єдина новинка у всесвіті Pokemon від LEGO.

Компанія анонсувала ще чотири набори меншого розміру: конструктор із Рейквазою на 1 083 деталі (130 доларів), фігурку Арканайна на 1 190 елементів (110 доларів), набір із Манчлаксом на 757 деталей (70 доларів) і конструктор із тренером Редом на 930 елементів (80 доларів).

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