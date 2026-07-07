Квартиру можна втратити: що треба знати при даруванні нерухомості

Люди підписують договір, жінка тримає ключі від квартири. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Договори дарування квартир, будинків чи іншої нерухомості найчастіше укладають між близькими родичами. Однак після сімейних конфліктів, відкриття спадщини або погіршення стосунків саме такі правочини нерідко стають предметом судових спорів. При цьому важливо розрізняти визнання договору недійсним і його розірвання, адже це різні юридичні процедури.

Про те, за яких обставин можна втратити нерухомість, отриману в подарунок, розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Як працює договір дарування

Дарування нерухомості регулюється главою 55 Цивільного кодексу України. Згідно зі статтею 717 ЦК України, дарувальник безоплатно передає майно у власність іншій особі.

Якщо йдеться про квартиру, будинок чи іншу нерухомість, договір обов'язково укладається письмово, посвідчується нотаріусом та проходить державну реєстрацію.

Після оформлення права власності дарувальник повністю втрачає будь-які права на подароване майно. Саме тому погіршення стосунків між сторонами або зміна життєвих обставин не дають автоматичного права повернути нерухомість.

У яких випадках договір можуть визнати недійсним

Оскаржити договір можна лише за підставами, визначеними Цивільним кодексом України.

Зокрема, це можливо, якщо особа:

підписала договір через істотну помилку;

стала жертвою обману чи насильства;

діяла під впливом тяжких обставин;

не усвідомлювала значення своїх дій або не могла ними керувати.

У кожному випадку саме позивач повинен надати суду докази існування таких обставин.

Коли дарування можна розірвати

Окремо закон передбачає можливість розірвання договору дарування.

Дарувальник може звернутися до суду, якщо обдаровуваний:

умисно вчинив злочин проти нього або його близьких;

створює загрозу безповоротної втрати речі, яка має особливу немайнову цінність;

поводиться з майном так, що воно може бути знищене або серйозно пошкоджене.

Перелік таких підстав є вичерпним. Крім того, розірвати договір можна лише тоді, коли подароване майно досі перебуває у власності обдаровуваного.

Чи можна оскаржити договір через багато років

Поширена думка, що після кількох років договір дарування вже неможливо оскаржити. Насправді це залежить від конкретної ситуації.

Для позовів про визнання договору недійсним діє загальна позовна давність — три роки. Водночас цей строк починає обчислюватися не з моменту підписання договору, а з дня, коли людина дізналася або могла дізнатися про порушення свого права.

Для позовів про розірвання договору дарування законом встановлено спеціальний строк позовної давності — один рік.

Чому виникає найбільше спорів

Однією з найпоширеніших причин судових процесів є плутанина між договором дарування та договором довічного утримання.

Люди нерідко передають житло дітям або іншим родичам, розраховуючи натомість на догляд чи матеріальну підтримку. Проте договір дарування не покладає на нового власника жодних таких обов'язків.

Саме тому в судах часто доводиться з'ясовувати, чи справді дарувальник розумів зміст документа, який підписував.

Що враховують суди

Верховний Суд неодноразово наголошував, що сам по собі договір дарування є безоплатним і не передбачає обов'язку утримувати дарувальника. Водночас, якщо людина помилково вважала, що укладає договір довічного утримання, це може стати підставою для визнання правочину недійсним.

Під час розгляду таких справ суди оцінюють не лише текст договору, а й усі обставини його укладення. Зокрема, враховуються:

вік і стан здоров'я дарувальника;

потреба у сторонньому догляді;

наявність іншого житла;

подальше проживання у подарованому будинку чи квартирі;

домовленості між сторонами щодо утримання.

Водночас ключове значення має не те, скільки часу минуло після укладення договору, а чи зможе позивач довести, що правочин не відповідав його справжній волі або був укладений з порушенням вимог закону.

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