Кондиціонери під забороною: за яких умов не можна встановлювати зовнішній блок

Кондиціонери у квартирі та на фасаді будинку. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

В липні та серпні 2026 року Європу разом із Україною накрила екстремальна спека. Як ніколи актуальним стало питання монтажу кондиціонера в оселі чи закладі. Ми розібралися, за яких умов не можна встановлювати цей громіздкий прилад.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де українцям заборонено розміщувати зовнішні блоки кондиціонерів.

Де не можна розмістити кондиціонер

Якщо говорити про квартири в багатоповерхівках, то стаття 382 Цивільного кодексу вимагає від власників житла отримувати згоду від інших співвласників будинку на розпорядження майном. Іншими словами, треба запастися підтримкою ОСББ чи керуючої компанії, а також сусідів, аби встановити зовнішній блок кондиціонера.

"Якщо власник не отримав такої згоди від осіб, яким на правах спільної сумісної власності належать опорні конструкції будинку, кондиціонер можуть демонтувати, якщо його встановлення порушує чиїсь права", — зазначили фахівці спеціалізованого порталу Юристи.UA.

Але навіть за наявності дозвільних документів монтаж обладнання заборонений:

над входом у під’їзд, оскільки конденсат може стікати на людей;

біля сусідніх вікон і балконів, якщо це створює незручності для мешканців;

на аварійних або пошкоджених ділянках фасаду;

на легких балконних перегородках або декоративних елементах;

поблизу електропроводки.

Плюс відповідно до державних будівельних норм В.3.2-2-2009 для розміщення зовнішніх блоків систем кондиціонування роздільного типу необхідно передбачити на фасадах спеціальні місця, які не порушують архітектурного вигляду будинків у цілому.

Додатково забороняється встановлювати прилади на стінах багатоповерхівок у разі перепланування або капітальних ремонтів окремих квартир. Якщо йдеться про історичну частину міста чи пам’ятку архітектури, може знадобитися окремий дозвіл місцевої влади.

Штрафи через кондиціонери

В Україні не передбачена адміністративна відповідальність на державному рівні за порушення правил монтажу кондиціонерів. Однак органи місцевого самоврядування мають повноваження затверджувати окремі правила благоустрою і застосовувати санкції відповідно до нормативних актів.

Плюс якщо конденсат призведе до пошкодження приватного або комунального майна, власнику обладнання доведеться відшкодувати збитки. Раніше в Україні пропонували затвердити штрафи в розмірі 1 700 грн за неправильно встановлені кондиціонери, однак народні депутати не підтримали ініціативу.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні хочуть оновити державні будівельні норми для житлових будинків. Зокрема затвердити правила архітектурного проєктування і вимоги до інклюзивності. Плюс можуть переглянути норми організації житлового простору.

Також Новини.LIVE розповідали, як власникам житла за кордоном не втратити єдину квартиру. В Іспанії дуже поширене явище окупасів, коли в будинки неправомірно заселяються. Вигнати порушників дуже важко, особливо якщо минуло 48 годин після інциденту.