Кондиціонер заливає тротуар і перехожих: яке покарання загрожує в Україні та за кордоном

Чи штрафують через конденсат з кондиціонерів в Україні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

У деяких країнах Європи навіть звичайна вода, яка капає з кондиціонера, може стати причиною штрафу. Зокрема, у Румунії власники житла зобов'язані правильно організувати відведення конденсату від зовнішніх блоків. Якщо вода стікає на тротуар чи дорогу, доведеться заплатити чималу суму. В Україні ж з такими порушеннями ситуація дещо складніша.

Про те, чи можуть оштрафувати українців за конденсат з кондиціонера, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи є штраф за конденсат з кондиціонера в Україні

На загальнодержавному рівні в Україні немає окремої норми, яка передбачала б адміністративне покарання за те, що вода з кондиціонера стікає на тротуар.

Кілька років тому у Верховній Раді розглядали законопроєкт №4619, який пропонував запровадити відповідальність за неправильно встановлені кондиціонери.

Зокрема, йшлося про випадки, коли конденсат стікає на фасади будинків, асфальт або потрапляє на перехожих. Документ передбачав штраф:

у розмірі 1 700 гривень за перше порушення;

на суму 3 400 гривень — якщо таке порушення повториться протягом року.

Однак законопроєкт так і не був ухвалений, тому ці норми не набули чинності. Втім, це не означає, що власники кондиціонерів повністю звільнені від відповідальності.

Органи місцевого самоврядування можуть затверджувати власні правила благоустрою, які визначають порядок встановлення зовнішніх блоків кондиціонерів та відведення конденсату. Якщо такі вимоги діють у конкретній громаді, за їх порушення можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Крім того, якщо вода з кондиціонера стане причиною пошкодження чужого майна або завдасть шкоди здоров'ю людей, власнику обладнання доведеться відшкодовувати збитки відповідно до норм цивільного законодавства.

Який штраф можуть отримати українці через кондиціонер в Румунії

В румунському виданні Realitatea нагадали, що законодавство країни забороняє скидати конденсат із кондиціонерів на тротуари чи проїжджу частину. Власники зовнішніх блоків повинні забезпечити належний відвід води, щоб вона не заважала пішоходам і не завдавала шкоди об'єктам міської інфраструктури.

За недотримання правил благоустрою місцева влада може накласти штраф, розмір якого сягає кількох тисяч румунських леїв (приблизно 20 тисячам гривень).

Ці вимоги стосуються не лише громадян Румунії. Після початку повномасштабної війни до країни переїхали десятки тисяч українців, тому вони також зобов'язані дотримуватись місцевих правил.

Раніше Новини.LIVE писали, що у більшості країн кондиціонер вдома — звична річ. Однак у Німеччині вони досі не дуже поширені. Хоча літо стає дедалі спекотнішим, там системи охолодження є лише в небагатьох будинках і квартирах.

Також Новини.LIVE розповідали, що тим, хто самовільно міняє чи оновлює газове обладнання без погодження зі спеціалістами, варто бути обережними. За такі дії можуть виписати великий штраф. Найчастіше покарання отримують власники, які ставлять потужніші котли або підключають нові газові прилади без внесення відповідних змін до документів.