Комуналка може бути меншою: від якої послуги можуть відмовитись українці

Як відмовитись від централізованого опалення в Україні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Українці мають можливість зменшити свої витрати на комунальні послуги. Найбільше заощадити можна на опаленні, адже саме воно, як правило, коштує найдорожче. Тож багато людей замислюються над тим, щоб перейти з централізованого обігріву на індивідуальне. Це дозволяє самостійно контролювати споживання тепла та витрати. Але зробити це можуть не всі.

Про те, чи можуть українці відмовитись від централізованого опалення та як це зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на портал "Дія".

Хто може відмовитись від централізованого опалення

Якщо ви живете в багатоквартирному будинку, відключити від центрального опалення лише одну квартиру не вийде. Таке рішення мають підтримати всі співвласники будинку. Лише після спільної згоди можна офіційно оформлювати відключення всього будинку.

Натомість власники приватних будинків можуть пройти цю процедуру самостійно без додаткового погодження. Подати заяву на відключення можна лише після завершення опалювального сезону — до 1 вересня.

Як відключити своє помешкання від централізованого опалення

Для цього потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг або органу місцевого самоврядування. Разом із заявою необхідно подати інформацію про майбутню систему опалення.

Якщо йдеться про багатоквартирний будинок, також знадобиться протокол зборів співвласників із рішенням про відключення та визначенням представників, які супроводжуватимуть процедуру.

Варто пам'ятати, що всі витрати на демонтаж старої системи, технічні роботи та встановлення нового обладнання власник житла оплачує сам.

Як ще можна зменшити свої комунальні витрати

Втім, відмова від централізованого опалення — не єдиний спосіб економити. Зменшити суми у платіжках допоможуть теплолічильники та терморегулятори, які дозволяють оплачувати лише фактично використане тепло.

Сім'ям із невисокими доходами також варто перевірити, чи мають вони право на житлову субсидію або інші державні пільги. Крім того, суттєво скоротити витрати допомагає утеплення будинку та участь у програмах енергоефективності. У багатьох громадах діють програми, які компенсують частину витрат на:

утеплення;

модернізацію інженерних систем;

встановлення енергоощадного обладнання.

Також бажано регулярно перевіряти правильність нарахувань у комунальних платіжках і вчасно повідомляти постачальників послуг про зміни в кількості зареєстрованих мешканців, якщо це впливає на розрахунок платежів.

Раніше Новини.LIVE писали, що у деяких містах і селах України можуть змінити тарифи на воду. Про це вже повідомили окремі водоканали. Поки що жителі ще можуть висловити свої пропозиції чи зауваження щодо нових цін. Однак остаточне рішення про тарифи ухвалює місцева влада без погодження з регулятором.

Також Новини.LIVE розповідали, що для учасників бойових дій в Україні діє знижка на оплату комунальних послуг. Держава щомісяця повертає 75% витрат на квартплату, світло, газ, опалення, воду, вивезення сміття та інші комунальні послуги.