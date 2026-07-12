Компенсації військовим: скільки виплатять за невикористану відпустку

Український військовослужбовець на завданні. Фото: Генштаб. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Українським військовослужбовцям під час воєнного стану належить певна кількість днів щорічної основної та додаткової відпустки. Якщо їх не вдається використати, захисники мають право отримати грошову компенсацію.

За які дні вона виплачується та в якому розмірі, пояснив військовий адвокат Роман Лихачов, передають Новини.LIVE.

Які відпустки компенсують

Законодавство передбачає відшкодування за кілька видів відпочинку. До них належать:

щорічна основна відпустка тривалістю до 30 календарних днів, якщо військовослужбовець не використав її повністю через виконання службових обов'язків;

додаткова соціальна відпустка для військових, які виховують дітей або мають повнолітню дитину з інвалідністю. Її тривалість становить до 10 календарних днів, а в окремих випадках — до 17 днів. Оскільки під час воєнного стану така відпустка не надається, за неї можна отримати грошову компенсацію;

додаткова відпустка учасникам бойових дій, яка становить до 14 календарних днів на рік.

Хто може отримати компенсацію

Отримати компенсацію можна під час звільнення з військової служби. Вона нараховується за всі невикористані дні щорічних і додаткових відпусток, якщо військовослужбовець не мав можливості скористатися ними під час проходження служби. Таким чином держава компенсує невикористаний час відпочинку грошовою виплатою.

Як розраховують суму компенсації

Під час визначення розміру виплати враховують усі основні складові грошового забезпечення військовослужбовця, а саме:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавку за вислугу років;

щомісячні додаткові виплати, які входять до складу грошового забезпечення.

Спочатку визначають середньоденний розмір грошового забезпечення. Для цього загальну місячну суму ділять на 30 календарних днів.

Після цього застосовують таку формулу:

Сума компенсації = середньоденне грошове забезпечення х кількість невикористаних календарних днів відпустки.

Компенсація за невикористані відпустки оподатковується на загальних підставах. Із суми виплати утримують податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір. Тому фактична сума, яку отримає військовослужбовець, буде меншою за нараховану через обов'язкові податкові відрахування.

Раніше Новини.LIVE розповідали про бонуси для військовослужбовців за бойовий результат. Ця винагорода виплачується додатково до основного грошового забезпечення. Гроші нараховують на підставі окремого наказу командира.

Також Новини.LIVE писали про банківські пільги для захисників. Військовослужбовці в Україні звільнені від сплати відсотків за користування кредитом, а також від штрафів та пені за прострочення платежів. Проте пільга не активується автоматично.