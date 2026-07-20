Колишній прем'єр-міністр віддав шахраям 6,7 млн грн: в Україні діє нова небезпечна схема

Чоловік з телефоном у руці, жінка тримає картку в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

В Україні активізувалася нова шахрайська схема, жертвами якої найчастіше стають люди похилого віку. Аферисти телефонують пенсіонерам, видають себе за співробітників СБУ або поліції, звинувачують у нібито фінансуванні держави-агресора та під психологічним тиском виманюють великі суми грошей.

Про нову схему в етері Громадського радіо розповіла пресофіцерка Дніпровського управління Головного управління Національної поліції у Києві Анастасія Майстренко, передають Новини.LIVE.

Як діють шахраї

За словами правоохоронців, аферисти телефонують літнім людям і повідомляють, що проти них нібито відкрито кримінальне провадження. Як правило, приводом називають купівлю ліків або біологічно активних добавок через інтернет.

Шахраї стверджують, що придбані препарати нібито були російського виробництва, а отже покупець "фінансував державу-агресора". Щоб змусити людину повірити, вони надсилають у месенджерах підроблені повістки з вимогою прибути на допит до поліції чи СБУ.

На цьому тиск не закінчується. Під час відеодзвінків зловмисники просять показати квартиру та місця, де зберігаються гроші, коштовності або інші цінні речі. Після цього вони залякують кримінальною відповідальністю та переконують передати або переказати заощадження нібито для "перевірки".

Хто вже поніс мільйонні збитки

Одна з найгучніших афер сталася у травні. Шахрай, який представився співробітником СБУ, звинуватив літнього чоловіка у фінансуванні Росії, надіслав йому фейкові повістки та переконав, що проти нього відкрито кримінальну справу.

Під тиском пенсіонер погодився виконати всі вимоги й під час особистої зустрічі передав аферисту готівку в різних валютах на загальну суму близько 6,7 млн гривень. Найімовірніше, йдеться про випадок, жертвою якого став колишній прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко.

За аналогічною схемою постраждала й народна артистка України. Зловмисник звинуватив жінку у державній зраді, надіслав їй підроблену повістку та переконав, що необхідно "перевірити" її заощадження. У результаті вона передала шахраю 128 тисяч доларів готівкою та додатково переказала понад 400 тисяч гривень на різні рахунки.

Як уберегтися від шахраїв

У поліції наголошують, що справжні співробітники правоохоронних органів ніколи не телефонують громадянам із вимогою передати гроші, не проводять слідчих дій телефоном і не просять повідомляти конфіденційну інформацію або "декларувати" свої заощадження.

Якщо ви отримали подібний дзвінок, необхідно:

одразу припинити розмову;

не повідомляти персональних або банківських даних;

не виконувати жодних фінансових операцій;

зв'язатися з рідними або установою, від імені якої телефонували;

повідомити про інцидент за номером 102 або 112.

Правоохоронці закликають українців критично ставитися до будь-яких телефонних повідомлень про нібито кримінальні провадження, банківські рахунки чи необхідність терміново передати кошти. Якщо інформація викликає сумніви, її слід перевіряти лише через офіційні канали та не приймати рішень під психологічним тиском.

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