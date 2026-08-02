Київстар продовжив дію вигідної акції до 31 серпня: що доступно зі знижкою 50%

Хлопець розмовляє по телефону, магазин Київстару. Фото: Новини.LIVE, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Один із популярних мобільних операторів України продовжив дію вигідної акції ще на місяць. Абоненти Київстару можуть заощадити половину витрат на індивідуальний номер. Однак спеціальна пропозиція поширюється лише на прості комбінації.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Знижка на мобільні номери Київстару

Компанія пропонує абонентам послугу "Ексклюзивний номер", яка дозволяє підбирати комбінації цифр за власним бажанням. Вони коштують по-різному залежно від категорії: найдешевші обходяться у 600 грн, найдорожчі — у 3 000 грн. Однак до 31 серпня 2026 року включно діє знижка 50% на прості номери.

"Ми продовжуємо термін дії акції "Гарний номер — гарна знижка" для абонентів передплати та контракту. З 1 серпня абоненти можуть придбати Ідеальний мобільний номер за новою акційною ціною", — уточнили в компанії.

Тобто клієнти можуть заплатити всього 300 грн і підібрати комбінацію собі до вподоби. Варто зазначити, що на номери з кодом 077 знижка не поширюється, а стандартна вартість перебуває на рівні 1 000 грн.

Які умови послуги від Київстару

Замовлення індивідуального номера означає купівлю нової SIM-карти. Її доставлять безплатно зручним способом: у відділення Нової пошти, до найближчого поштомату або з кур'єром за вказаною адресою. На це потрібно від одного до трьох днів після оплати.

У випадку замовлення eSIM чекати на доставку не потрібно — номер підключається онлайн за допомогою QR-коду, який абоненти отримують після внесення платежу за послугу. Також існує змога забрати SIM-карту у фізичному магазині Київстару.

Термін дії комбінації стандартний — 365 днів. Цей період ділиться на два етапи: 274 дні з моменту останнього поповнення рахунку чи оплати тарифного плану і залишок тривалістю 91 день, коли номер переходить у призупинений стан.

Окремо потрібно заплатити за підключення обраного тарифного плану. Перший пакет послуг вже входить у вартість обслуговування.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деяких абонентів Київстару переведуть на інші тарифні плани. З 5 серпня 2026 року мобільний оператор закриє кілька пакетів послуг передплатного зв'язку. Клієнтів автоматично переведуть на інші пропозиції з аналогічною вартістю.

Також Новини.LIVE розповідали, які тарифні плани Київстару, Vodafone та lifecell вигідно підключити в серпні 2026 року. Оператори зв'язку пропонують абонентам різні пакети послуг залежно від індивідуальних потреб. Ми дізналися, скільки доведеться заплатити за популярні тарифні плани.