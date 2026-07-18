Хто з українців повинен замінити паспорт-книжечку на ID-картку: 5 категорій

Паспортний сервіс і документи. Фото: Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці користуються паспортами різного формату. Хтось носить книжечку зразка 1994 року, а комусь давно оформили ID-картку. Закон не визначає конкретної дати втрати чинності паперових документів, однак існують випадки, коли заміна паспорта-книжечки на ID-картку є обов'язковою.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну міграційну службу України.

Хто повинен оформити ID-картку

Українці можуть за бажанням обміняти паспорт-книжку зразка 1994 року на пластикову картку. Паперові документи, згідно з українським законодавством, вважаються чинними безстроково. Проте можна виділити кілька випадків, коли заміна на ID-картку є обов'язковою:

минуло 30 днів після дня народження, коли людині виповнилося 25 або 45 років, і виникла потреба вклеїти нову фотографію в паспорт;

змінилися персональні дані власника, наприклад, прізвище;

документ став непридатним через пошкодження;

паспорт було втрачено або загублено;

в персональних відомостях виявили помилки.

Водночас постанова Кабінету Міністрів № 1202 "Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану" передбачає продовження терміну вклеювання фотографій у паспорт-книжку до кінця воєнного стану і ще протягом 30 календарних днів після його скасування.

Який штраф за прострочений паспорт

Фінансова відповідальність встановлена статтею 197 Кодексу про адміністративні правопорушення. Українці з недійсним паспортом в разі першого виявлення обходяться попередженням, а потім зобов’язані заплатити штраф у розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 17 до 51 грн.

Оформити ID-картку чи замінити паспорт старого зразка дуже просто. Необхідно звернутися в Центр надання адміністративних послуг за місцем проживання, підрозділ Державної міграційної служби або сервісний центр ДП "Документ". Перша видача пластикового документу є безплатною.

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