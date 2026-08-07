Яку підтримку можуть отримати українці 60+ у серпні 2026 року: перелік пільг та доплат

Підтримка пенсіонерів у серпні 2026 року. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Ціни на продукти, ліки та комунальні послуги постійно зростають, тому багатьом пенсіонерам дедалі важче покривати щомісячні витрати. При цьому чимало людей досі не знають про всі свої права. У 2026 році вини можуть отримувати додаткову державну підтримку, яка допоможе заощадити.

Про те, які пільги та компенсації можуть отримати українці 60+ у серпні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

В Україні для пенсіонерів діє кілька видів пільг і доплат. Проте через те, що досі не всі про них знають, багато хто так і не оформлює те, що їм належить.

Вікові доплати до пенсії у 2026 році

В Пенсійному фонді України нагадують, що після досягнення певного віку пенсіонери можуть отримувати щомісячну доплату. У серпні 2026 року вона становить:

після 70 років — 300 гривень;

після 75 років — 456 гривень;

після 80 років — 570 гривень.

Доплату Пенсійний фонд нараховує автоматично. Але є умова: загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривні.

Безплатний проїзд для українців 60+ у серпні

Постановою Кабінету Міністрів України "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування" передбачено, що пенсіонери можуть безплатно користуватися міським громадським транспортом.

Для цього достатньо показати пенсійне посвідчення. У містах, де працює електронна система оплати, можуть попросити ще й транспортну картку або електронний квиток. Пільга діє у:

трамваях;

автобусах;

тролейбусах;

приміських електричках.

Натомість на міжміські автобуси, поїзди далекого сполучення та метро вона не поширюється, якщо місцева влада не ухвалила окреме рішення.

Знижки на комунальні послуги для українців 60+ у серпні

Деякі пенсіонери можуть платити за комуналку значно менше. Зокрема:

учасники бойових дій та члени їхніх родин мають право на 75% знижки на оплату газу та електроенергії;

окремі ветерани війни з інвалідністю можуть отримувати 100% компенсацію вартості комунальних послуг;

сім'ям загиблих ветеранів надається 50% знижка.

Також більшість пенсіонерів може оформити житлову субсидію. Її розмір залежить від доходів родини та кількості людей, зареєстрованих у житлі.

Окремі пільги передбачені й для тих, хто щонайменше три роки працював у сфері освіти, медицини, культури чи фармації та після виходу на пенсію залишився жити в селі. За необхідного стажу вони можуть отримати повну компенсацію витрат на природний газ або тверде паливо.

Які ліки можна отримати безплатно

Пенсіонери також можуть скористатися державною програмою "Доступні ліки". Вона дозволяє отримати окремі препарати безплатно або з невеликою доплатою. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря чи іншого лікаря, який випише електронний рецепт.

Чому багато хто не користується пільгами

Попри те, що оформити державну допомогу стало простіше завдяки електронним сервісам Пенсійного фонду та порталу "Дія", багато українців поважного віку досі не знають про свої права або не звертаються за оформленням пільг.

Саме тому фахівці радять регулярно перевіряти, на які види державної підтримки можна претендувати, адже навіть кілька додаткових пільг можуть суттєво зменшити щомісячні витрати.

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі українські пенсіонерки можуть щомісяця отримувати доплату від держави. В окремих випадках вона перевищує 1 000 гривень і надходить разом із пенсією.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні сам по собі похилий вік не гарантує призначення пенсії. Для цього потрібно мати необхідний страховий стаж. Оскільки вимоги до нього поступово зростають, оформити пенсію стає все важче.