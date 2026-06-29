Яку інформацію "приховують" маленькі позначки на цінниках в АТБ

На що варто звертати увагу покупцям в супермаркетах "АТБ". Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Під час покупок в супермаркетах "АТБ" варто уважно дивитися не лише на вартість товару, а й на те, що написано на ціннику. Інакше на касі покупці можуть здивуватись, коли сума в чеку виявиться більшою, ніж вони очікували.

Про те, на яку інформацію на цінниках потрібно звертати увагу під час закупок в АТБ, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чому вартість деяких товарів в АТБ може виявитись більшою, ніж очікували покупці

Найчастіше покупці потрапляють у таку ситуацію через те, що ціна вказана не за весь товар, а лише за 100 грамів. Так маркують вагові продукти — сир, ковбасу, цукерки, горіхи, м'ясні делікатеси та інші товари, які продаються на вагу. Якщо не звернути на це увагу, можна помилково подумати, що це вартість усієї упаковки.

Яка інформація "прихована" за спеціальними позначками на цінниках

Щоб не переплачувати, варто знати кілька позначок на цінниках:

"Грн/шт" — вартість однієї одиниці товару. "Грн/100 г" — ціна за кожні 100 грамів продукту. Позначка UA означає, що товар бере участь у програмі "Національний кешбек". Якщо оплатити покупку банківською карткою, можна отримати частину витрачених коштів назад. QR-код на ціннику відкриває спеціальну пропозицію в мобільному застосунку. Після сканування учасники програми лояльності можуть купити товар ще дешевше.

Також у нижній частині цінника дрібним шрифтом зазвичай вказують дату друку, інформацію про акцію (наприклад, "Промо" або "Новинка") та внутрішній код товару.

Тож перед тим, як покласти товар у кошик, варто витратити кілька секунд, щоб уважно ознайомитись з інформацією на цінниках. Це допоможе правильно визначити його реальну вартість, скористатися доступними знижками та уникнути несподіваних витрат на касі.

Раніше Новини.LIVE писали, що покупці в АТБ іноді стикаються з порушенням своїх прав. Наприклад, охорона може попросити показати, що лежить у сумці чи рюкзаку. Але працівники магазину не мають права вимагати такого огляду.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні під час розрахунку готівкою діють правила заокруглення. Після покупки в АТБ одна з українок запитала, за якими правилами касири видають решту, і поділилась інформацією у соцмережах.