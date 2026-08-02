Які транспортні пільги доступні людям з III групою інвалідності у серпні 2026 року

Пільги в транспорті для ІІІ групи інвалідності у серпні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Пересування громадським транспортом для людей з інвалідністю може стати справжнім випробуванням. Хоча закон передбачає низку пільг, на практиці пасажири нерідко стикаються з відмовами та іншими труднощами. Крім того, у багатьох містах діють власні програми підтримки, але знають про них далеко не всі.

Про те, які транспортні пільги гарантують людям з ІІІ групою інвалідності у серпні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи можуть люди з III групою інвалідності безплатно їздити у міському транспорті

Згідно зі статтею 38-1 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", на державному рівні право на безплатний проїзд у міському громадському транспорті (крім таксі) мають люди з інвалідністю I та II груп, діти з інвалідністю, а також один супровідник людини з інвалідністю I групи або дитини з інвалідністю.

Для людей з III групою інвалідності таких гарантій закон не передбачає. Втім, це не означає, що пільг немає взагалі. Органи місцевого самоврядування можуть запроваджувати додаткову підтримку для громадян, які втратили працездатність.

Наприклад, у Києві люди з III групою інвалідності мають право безплатно користуватися комунальним наземним транспортом і метро. Такі пільги діють завдяки рішенню Київської міської ради.

Чи мають пільги на проїзд в транспорті Києва люди з ІІІ групою інвалідності. Фото: Скриншот

Тому жителям інших міст варто уточнювати інформацію у своїй громаді, адже місцева влада може встановлювати власні правила пільгового проїзду.

Які пільги на проїзд залізничним транспортом надають людям з ІІІ групою інвалідності

Загалом люди з ІІІ групою інвалідності не мають пільг на проїзд залізничним транспортом далекого сполучення. Однак, згідно з додатком 2 до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, за певних обставин знижку все ж можна отримати.

Якщо у вас ІІІ група інвалідності внаслідок війни або ви є жертвою нацистських переслідувань, то під час подорожей потягами Укрзалізниці ви можете скористатися такими пільгами:

Один раз на рік можна поїхати "туди й назад" зі знижкою 50% на вартість квитка. Безплатний проїзд у поїздах внутрішнього сполучення один раз на два роки (поїздка "туди й назад"). З 1 жовтня до 15 травня діє 50% знижка на квитки у внутрішньому сполученні без обмеження кількості поїздок.

Крім того, особи з інвалідністю внаслідок війни I, II та III груп, а також ті, хто прирівняний до них, мають право безплатно користуватися приміськими електричками незалежно від місця проживання.

Раніше Новини.LIVE писали, що учасники бойових дій мають законне право безплатно користуватися громадським транспортом. Проте на практиці водії чи перевізники інколи відмовляють у пільговому проїзді. У таких випадках варто знати свої права та розуміти, як їх захистити.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсіонери також можуть безплатно їздити міським і приміським громадським транспортом. Але ця пільга поширюється не на всі види перевезень. А тому, через різні правила для комунального транспорту, приватних маршруток і міжміських рейсів, між пасажирами та перевізниками часто виникають непорозуміння.