Грошове забезпечення військовослужбовців: скільки отримують пілоти БПЛА

Пілот БПЛА, гроші в кишені військової форми. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Підрозділи безпілотних систем сьогодні залишаються одним із ключових напрямів у Силах оборони України. Саме тому для операторів БПЛА передбачено не лише стандартне грошове забезпечення військовослужбовців, а й низку додаткових виплат, професійних надбавок та спеціальних бонусів.

Про це розповів у соцмережі Threads військовий фінансист під ніком spirit, передають Новини.LIVE.

Яке грошове забезпечення отримують оператори БПЛА

Розмір виплат залежить від місця служби, посади, військового звання, вислуги років та виконуваних завдань. Якщо військовослужбовець працює безпосередньо в районі бойових дій, його загальне грошове забезпечення може становити від 50 тис. до понад 120 тис. грн на місяць.

Основними складовими цієї суми є:

базове грошове забезпечення — від 20 тис. до понад 30 тис. грн залежно від посади, звання та вислуги років;

професійна надбавка за виконання польотів на безпілотниках — 100% посадового окладу;

додаткова винагорода за виконання бойових або спеціальних завдань.

Зокрема, за безпосередню участь у бойових діях на передовій військовослужбовцям можуть виплачувати до 100 тис. грн на місяць. При цьому сума розраховується пропорційно кількості днів, проведених у зоні бойових дій.

За виконання бойових чи спеціальних завдань поза першою лінією оборони або на командних пунктах передбачено додатково від 30 тис. до 50 тис. грн щомісяця.

Крім того, військовослужбовці, які проходять службу в тилових районах або зонах прикриття, можуть отримувати додаткову виплату в розмірі 10 тис. грн.

Коли виплачують 100% надбавку за керування БПЛА

Щоб оператору безпілотника нарахували професійну надбавку в розмірі 100% посадового окладу, необхідно виконати кілька обов'язкових вимог.

Зокрема, військовослужбовець повинен:

мати документ або сертифікат, який підтверджує проходження підготовки за спеціальністю БПАК;

обіймати штатну посаду, пов'язану з експлуатацією безпілотних систем у ЗСУ, Нацгвардії чи Силах безпілотних систем;

отримати письмовий наказ командира про допуск до виконання польотів;

мати підтвердження виконаних польотів у журналах обліку та бойовій документації.

Лише за наявності всіх цих умов фінансова служба військової частини може нарахувати відповідну надбавку.

Які бонуси передбачені за контракт на службу в підрозділах БПЛА

Для добровольців, які укладають контракт на посади у підрозділах безпілотних систем, зокрема в межах проєкту "18–24", діє окрема програма фінансової підтримки.

Вона передбачає одноразову допомогу в розмірі до 1 млн грн, яку виплачують поетапно: 200 тис. грн військовий отримує після підписання контракту, ще 300 тис. грн — після завершення підготовки, а решту 500 тис. грн — після виконання умов контракту та участі в бойових виходах.

Раніше Новини.LIVE розповідали, в яких числах серпня військовослужбовці отримають грошове забезпечення. Як і раніше, виплати будуть надходити кількома траншами. В окремих випадках можливі затримки.

Також Новини.LIVE писали, як нараховують виплати військовим після поранення. Одноразова грошова допомога призначається лише за наявності визначених законом підстав. Багато військовослужбовців не отримують коштів через проблеми з оформленням документів.