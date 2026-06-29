Грошове забезпечення в ЗСУ по-новому: які доплати отримають військові у липні

Військові на БЗВП, гроші в кишені. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Кабінет міністрів України запровадив нову систему мотиваційних виплат і надбавок для військовослужбовців. Норми застосовуються з 1 червня 2026 року. Тож усі, хто служив і виконував бойові завдання у червні, вже у липні отримають нові виплати.

Про суми надбавок захисникам та умови їх отримання розповіли у Міністерстві оборони України, передають Новини.LIVE.

Кому в ЗСУ нарахують нові виплати

У відомстві зазначили, що це не залежить від виду військової служби. Право на них мають усі — і ті, хто підписав мотиваційний контракт, і ті, хто служить за призовом під час мобілізації, і ті, хто проходить службу за старим контрактом.

Військовослужбовцям за червень нарахують:

додаткову винагороду — 10 000 грн на місяць для тих, хто перебуває в тилу і забезпечує підрозділи та не отримує бойових винагород;

бойові бонуси — щоденні, нараховуються за кожен день виконання штурмових дій, а саме 20 000 грн/доба за повернення позицій, захоплених противником або 40 000 грн/доба — за штурм і захоплення позицій безпосередньо на лінії бойового зіткнення або в глибині оборони противника.

Якщо боєць в один день має право на декілька бонусів одночасно, наприклад, за повернення позицій або за штурмові дії, виплачується більший бонус.

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Які доплати отримають військові

Як і раніше, додаткові винагороди за виконання завдань, зокрема з управління військами, нараховуються військовослужбовцям пропорційно часу виконання завдань протягом місяця:

50 000 грн на місяць — виконання бойових завдань на пунктах управління бригад, полків, батальйонів, з яких здійснюється оперативне управління частинами, що ведуть бойові дії;

30 000 грн на місяць — за виконання інших бойових (спеціальних) завдань.

Загальна сума всіх цих виплат не може перевищувати 460 000 грн на місяць.

Водночас понад цю суму можуть нараховуватися бонуси за бойові результати:

100 000 грн — за кожного взятого в полон військовослужбовця противника (сума розподіляється між усіма, хто безпосередньо брав участь у захопленні);

15 000 грн — за кожного знищеного ворога в стрілецькому або рукопашному бою, за умови підтвердження відеофіксацією.

Бойові бонуси виплачуються на підставі наказу командира військової частини.

Раніше Новини.LIVE розповідали, якими будуть виплати після поранення за новою системою Міноборони. На період лікування військовослужбовець може залишитись за власним бажанням у бойовій військовій частині. Виплати можуть нараховуватися захиснику протягом усього часу безперервного відновлення, але не більше ніж 12 місяців.

Також Новини.LIVE писали, що отримати доплату у 10 000 грн до окладу зможуть не всі військовослужбовці. Ця надбавка надається за певних умов. У Міноборони пояснили нюанси нововведення.