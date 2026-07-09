Гроші на вітер: 5 товарів для риболовлі, які не варто купувати у 2026 році

Які товари не варто купувати рибалкам у 2026 році. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

З початком активного рибальського сезону магазини заповнилися новими снастями та аксесуарами. Багато рибалок охоче купують новинки, сподіваючись, що вони допоможуть зробити кожну риболовлю вдалою. Але на практиці далеко не всі товари виявляються корисними.

Про те, які 5 категорій товарів найчастіше розчаровують рибалок у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на пояснення фахівців профільного порталу FishingUKR.

Дешеві вудилища від маловідомих виробників

Низька ціна та гарний зовнішній вигляд часто приваблюють насамперед початківців. Але на практиці бюджетні вудилища нерідко виявляються не найкращим вибором.

Одні моделі занадто м'які й погано поводяться навіть під час легкого вітру, інші — навпаки, надто жорсткі й майже не передають клювання. Крім того, під час боротьби з великою рибою або при сильному зачепі дешевий бланк може просто тріснути чи зламатися.

Великі рибальські ящики

Багато рибалок купують місткі пластикові ящики з великою кількістю відділень, щоб зберігати в одному місці всі снасті. У них легко поміщаються:

котушки;

годівниці;

інструменти;

запасні снасті.

Але на практиці така покупка часто створює більше незручностей, ніж користі. Під час довгого переходу до місця ловлі важкий ящик стає справжнім тягарем, а значна частина речей, які ви носите із собою, так жодного разу й не використовується.

Дорогі розрекламовані приманки

Реклама часто переконує, що нова приманка здатна забезпечити чудовий улов практично за будь-яких умов. Саме через це її ціна може бути значно вищою за аналогічні моделі.

Втім, досвідчені рибалки знають, що нерідко звичайні силіконові приманки або класичні блешні працюють навіть краще. Вирішальне значення мають правильно обране місце, техніка проводки та розуміння поведінки риби, а не вартість воблера.

Електронні сигналізатори клювання

Сучасні сигналізатори з підсвічуванням і різними налаштуваннями виглядають ефектно та технологічно. Але для більшості любителів риболовлі вони не є необхідністю.

Якщо ви не займаєтеся короповою ловлею на великих дистанціях, такий пристрій лише ускладнить процес. До того ж батарейки швидко розряджаються, а через вологу налаштування можуть збиватися.

У багатьох випадках звичайний дзвіночок або уважне спостереження за вершинкою вудилища залишаються набагато простішим і надійнішим рішенням.

Надлишковий запас дрібних комплектуючих

Ще одна поширена помилка — купувати велику кількість гачків, карабінів, вертлюгів і грузил "про запас". Здається, що такі дрібниці обов'язково знадобляться, але на практиці вони роками лежать без використання.

Крім того, коли комплектуючих стає занадто багато, знайти потрібний елемент серед десятків упаковок буває непросто. Саме тому експерти радять купувати лише ті витратні матеріали, які дійсно потрібні для оснащення снасті та запланованої риболовлі.

Раніше Новини.LIVE писали, що влітку 2026 року рибалити в Україні можна лише за правилами. Якщо їх ігнорувати, можна отримати не тільки штраф. У деяких випадках можуть забрати снасті чи човен, зобов'язати відшкодувати збитки, а за серйозне порушення навіть можуть відкрити кримінальну справу.

Також Новини.LIVE писали, що риболовля — популярний відпочинок серед українців, але багато хто не знає, що покарання загрожує не лише за незаконний вилов. Штраф можуть виписати навіть за зберігання окремих заборонених снастей, навіть якщо ними не користувалися.