ФОП після демобілізації: як і коли звітувати перед податковою

Військовий в лісі. Фото: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Для фізичних осіб-підприємців, які повернулися з військової служби, діють особливі правила подання звітності. Головний принцип простий — держава звільняє мобілізованих підприємців від нарахування, сплати податків та подання звітності за весь період військової служби.

Проте те, як саме та коли потрібно звітувати після демобілізації розповідає Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

Чи треба сплачувати податки під час служби

Самозайняті особи, які під час особливого періоду були мобілізовані, пішли служити за контрактом або залучені до виконання обов'язків за штатом воєнного часу, повністю звільняються від податкових обов'язків.

Звільнення стосується:

податку на доходи фізичних осіб;

єдиного податку;

військового збору.

Ці правила застосовуються на весь період військової служби — з першого числа місяця призову чи укладення контракту до останнього дня місяця, у якому відбулася демобілізація. Проте не раніше 24 лютого 2022 року. Всі необхідні дані податкова отримує автоматично з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Якщо ви служили повний календарний рік

Якщо військова служба охопила абсолютно весь звітний період, то обов'язок подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи взагалі не виникає. Це якщо наприклад ви були в армії повний 2025 календарний рік.

Це правило діє незалежно від того, чи отримували ви в цей час якийсь дохід від підприємницької діяльності, чи ні.

Якщо ви служили лише частину року і правило 180 днів

Якщо служба охопила лише окремі місяці звітного року, то тут вже діє інший порядок:

після демобілізації ви зобов'язані подати декларацію про майновий стан і доходи протягом 180 календарних днів;

місяці, проведені на військовій службі, не враховуються під час заповнення відповідних показників.

Разом із підсумковою декларацією демобілізованому ФОПу в цьому випадку необхідно обов'язково сформувати та подати розрахунок ПДФО та військового збору і розрахунок єдиного соціального внеску.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, що необхідно встигнути зробити ФОПам третьої групи вже в серпні. Представники третьої групи по закінченню кварталу мають сплачувати єдиний податок і військовий збір. Закінчення кварталу припадає якраз на кінець серпня.

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