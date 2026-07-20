Фінансова спадщина: чи можна знімати гроші з картки померлого родича

Жінка читає свідоцтво про право на спадщину, гроші, картка в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Після смерті людини її банківський рахунок автоматично стає частиною спадщини. Тому навіть найближчі родичі не можуть просто зняти гроші з картки, навіть якщо знають PIN-код або мають доступ до мобільного банкінгу. Такі дії можуть призвести не лише до спорів між спадкоємцями, а й до кримінальної відповідальності.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Що відбувається з грошима після смерті власника рахунку

З моменту смерті людини відкривається спадщина. Відповідно до статті 1218 Цивільного кодексу України, до неї входять усі майнові права та обов'язки, які належали померлому і не припинилися через його смерть.

Це правило поширюється і на кошти, що перебувають на банківських рахунках. Стаття 1228 ЦК України визначає, що право на вклад входить до складу спадщини незалежно від того, чи залишив власник заповіт або спеціальне розпорядження банку.

Тому після смерті клієнта банківська картка вже не є засобом вільного користування грошима. Вона лише відкриває доступ до майна, яке належить спадковій масі.

Чи можна користуватися карткою, якщо знаєш PIN-код

Знання PIN-коду, доступ до мобільного застосунку. Навіть фізичне володіння карткою не роблять людину власником коштів.

Якщо після смерті власника рахунку хтось знімає або переказує гроші, це відбувається вже без його волевиявлення. Саме тому юристи рекомендують якомога швидше повідомити банк про смерть клієнта, щоб запобігти будь-яким несанкціонованим операціям.

Водночас рахунок може ще певний час залишатися активним, оскільки банк не отримує інформацію про смерть миттєво. Але технічна можливість провести операцію не означає, що вона є законною.

Хто має право отримати гроші

Розпоряджатися коштами можуть лише спадкоємці. Якщо є заповіт, гроші отримують особи, зазначені в ньому. Якщо заповіту немає, спадщина переходить родичам відповідної черги згідно зі статтями 1261–1265 Цивільного кодексу України.

Однак навіть статус спадкоємця не дає права одразу користуватися рахунком. Для цього необхідно:

звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини;

дочекатися завершення шестимісячного строку;

отримати свідоцтво про право на спадщину;

звернутися до банку для отримання коштів або переоформлення рахунку.

Лише після проходження цієї процедури спадкоємець може законно розпоряджатися грошима.

Коли банк блокує рахунок

Існує поширений міф, що після смерті клієнта банк одразу блокує всі його рахунки. Насправді фінансова установа дізнається про смерть лише після звернення спадкоємців, нотаріуса або отримання інформації з державних реєстрів.

Після підтвердження факту смерті банк більше не може видавати кошти за банківською карткою чи на підставі знання PIN-коду. Надалі всі операції проводяться виключно в межах процедури оформлення спадщини.

Під час відкриття спадкової справи нотаріус має право звернутися до банку, щоб отримати інформацію про рахунки, залишки коштів та інше майно померлого. Саме ці відомості включаються до спадкової маси.

Що загрожує за користування карткою

Використання банківської картки після смерті її власника може мати кримінально-правові наслідки.

Якщо людина знає про смерть власника рахунку, але все одно знімає чи переказує кошти, її дії можуть бути кваліфіковані як:

крадіжка (стаття 185 Кримінального кодексу України), якщо гроші були таємно привласнені;

шахрайство (стаття 190 КК України), якщо кошти отримали шляхом обману або приховування факту смерті власника рахунку.

При цьому родинні зв'язки самі по собі не звільняють від відповідальності.

Як діяти спадкоємцям

Щоб отримати гроші законним шляхом, варто дотримуватися встановленої процедури:

отримати свідоцтво про смерть;

протягом шести місяців подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини;

повідомити про наявність банківських рахунків померлого;

після завершення строку оформити свідоцтво про право на спадщину;

звернутися до банку для отримання коштів або переоформлення рахунку.

Саме такий порядок дозволяє спадкоємцям законно отримати гроші та уникнути судових спорів чи кримінальної відповідальності.

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