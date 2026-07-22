В Укренерго повідомили про нові відключення електроенергії: список областей

Високовольтна башта, жінка з ноутбуком. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Внаслідок чергових російських ударів по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури вранці 22 липня без електропостачання залишилися споживачі у восьми областях України. Водночас через зниження температури повітря суттєво скоротилося споживання електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передають Новини.LIVE.

Де зафіксували нові знеструмлення

За інформацією Укренерго, нові відключення електроенергії сталися у:

Донецькій;

Дніпропетровській;

Харківській;

Сумській;

Київській;

Одеській;

Херсонській;

Миколаївській областях.

Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Фахівці працюють над тим, щоб якомога швидше повернути електропостачання всім знеструмленим споживачам.

Споживання електроенергії знизилося

В компанії також повідомили, що 22 липня станом на 09:30 рівень споживання електроенергії був на 8,5% нижчим, ніж у той самий час попереднього дня.

Причиною стало зниження температури повітря по всій країні, що зменшило потребу населення у використанні кондиціонерів. Крім того, добовий максимум споживання 21 липня виявився на 1,5% меншим, ніж днем раніше.

У компанії рекомендують за можливості переносити використання енергоємної побутової техніки на період із 11:00 до 15:00, коли найбільш ефективно працюють промислові сонячні електростанції. Також українців закликають раціонально споживати електроенергію та стежити за повідомленнями своїх операторів системи розподілу, адже ситуація в енергосистемі може оперативно змінюватися.

Раніше Новини.LIVE розповідали, жителям України менше відключатимуть світло. Це стало можливим завдяки збільшенню потужностей для накопичення електроенергії. За останній рік вони зросли більш ніж у 300 разів і вже перевищили 600 МВт.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні наростили відновлювальну енергетику. За шість місяців поточного року вдалося ввести в експлуатацію 414,8 МВт вітрових електростанцій. Загальна потужність сонячних електростанцій наразі сягає 7,3 ГВт.