Можна залишитись без газу: за що українцям перекриватимуть вентиль

Газова плита, газовий лічильник. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Багато споживачів в Україні досі плутають два абсолютно різні платежі: за ревізію загальнобудинкової газової труби та за технічне обслуговування приладів у власній оселі. Це окремі послуги, які вимагають різних договорів та формують підсумкові витрати споживачів.

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

Хто відповідає за спільні труби й скільки це коштує

Усі газопроводи від магістралі до труб всередині житла — це зона відповідальності керуючої компанії або ОСББ. Обслуговувати ці мережі може місцевий оператор газорозподільних систем або будь-яка інша сервісна фірма з ліцензією.

Під час перевірки фахівці обов'язково тестують герметичність з'єднань, оглядають стояки, випробовують системи під тиском, перевіряють вентиляційні канали та обслуговують запірну арматуру.

Чим старіший будинок і чим менше в ньому квартир, тим вищим є чек у розрахунку на одного власника.

Графік перевірок залежить від віку газопроводу:

мережам до 25 років обстеження призначають раз на 5 років;

мережам понад 25 років — раз на 3 роки.

Позаплановий виїзд бригади відбувається у разі аварiй, замiни обладнання, пiдозри на витiк або змiни власника житла.

За що платить власник оселі

Газові труби, що йдуть від плити, котла, лічильника та інших приладів, власник обслуговує власним коштом. При цьому має бути укладена окрема угода. Експерти радять проводити раз на рік очищення пальників, заміну прокладок і налаштування полум'я.

Відповідно до постанови НКРЕКП, орієнтовний діапазон цін на огляд становить:

Типова двокімнатна квартира від 300 до 600 гривень. Приватний будинок від 360 гривень. Приватний будинок з котлем до 30 кВт від 500 до 600 гривень. Загальна комплексна перевірка приватного будинку від 1000 до 2000 гривень.

За яких умов можуть обмежити доступ до газу

Якщо споживач ігнорує обов'язкові перевірки або не допускає фахівців, то газопостачання мають право припинити.

Також газовики негайно перекривають вентиль у разі виявлення критичних порушень:

зафіксований витік газу чи поломка автоматики безпеки;

відсутність тяги або руйнування димових і вентиляційних каналів;

незаконний, самовільний монтаж газових приладів.

За результатами будь-якої перевірки газовики зобов'язані видати акт виконаних робіт, який підтверджує безпечність подальшої експлуатації системи.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, як Україна може продавати газ за кордон. Серед промислових та комерційних споживачів знизився попит на купівлю газу. Через це у виробників лишається частка невикористаного ресурсу.

Також Новини.LIVE розповідали, як Азербайджан наростив рекордну кількість експорту газу. Загалом країна транспортувала 20,79 мільярдів кубометрів газу. Експортується газу здійснюється через систему Південного газового коридору.