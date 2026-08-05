Максимум три години без світла: за якого сценарію можуть запровадити обмеження

Жінка дивиться в телефон в темряві, енергетик. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

На тлі спекотної погоди в Україні знову обговорюють ризики запровадження стабілізаційних відключень електроенергії. Після відносно спокійних минувших двох місяців літа, думка про повернення графіків змушує неприємно згадувати зимові блекаути. Проте хвилюватися зарано, адже зараз усе вирішуватиме виключно градусник за вікном.

Про це в коментарі для Укрінформ повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передають Новини.LIVЕ.

Від чого залежить можливість застосувань обмежень

Ситуація в енергосистемі напряму залежатиме від градусника на вулиці. Якщо позначки термометрів тримаються недовгий час на рівні 30-34 градусів тепла, наявних потужностей має вистачити для безперебійного живлення.

Проте затяжна спека створює суттєве навантаження на мережу:

Якщо температура понад +35 °C триматиметься понад декількох тижнів поспіль, енергосистемі знадобиться розвантаження і в такому разі можуть ввести графік погодинних відключень. Навіть за найгіршого сценарію вимкнення не будуть тривалими. Поки мова йде про 2-3 години максимум. Обмеження можливі виключно у вечірні пікові години — орієнтовно з 18:00 до 22:00.

В Україні ситуація стабільніше, ніж в Європі

В Україні ситуація краща, ніж у сусідів

Цікаво, що європейські країни зараз стикаються з ще більшими труднощами в енергетиці через спеку.

"Вони менш адаптовані до складних ситуацій. Це їм теж додає проблем", — повідомив Олександр.

Завдяки наявним резервам та накопиченому досвіду українська енергосистема готова до літніх піків, тому тривалих відключень побутовим споживачам очікувати не варто.

Нещодавно Новини.LIVЕ повідомляли, яку кількість черг можуть вимикати одночасно у разі застосувань графіків погодинних відключень. За словами експерта, у разі введення обмежень для побутових споживачів прогнозується застосування не більше 2 черг відключень. Тобто, окрема частина споживачів все одно може залишитись зі світлом.

Також Новини.LIVЕ розповідали, які країни вже повністю відмовились від російського палива. Складніше припинити співпрацю з агресором поки що Угорщині та Словаччині. Першим, хто показав приклад незалежності від російського ядерного палива ще до повномасштабного вторгнення — Україна.